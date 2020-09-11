«Ваня лечится в клинике в долг»: 9-летнему мальчику из Минска нужна помощь

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О Ванечке мы писали не раз. Мальчику из многодетной семьи в 2015 году поставили страшный диагноз - нейробластома. Это злокачественная опухоль симпатической нервной системы. У ребенка были метастазы в легкие и лимфоузлы. Позади годы тяжелого лечения, в том числе в испанской клинике. К сожалению, у мальчика случился третий рецидив. Болезнь вернулась. Сейчас Ванечка продолжает лечение в Испании. В клинике за лечение ребенка уже образовалась задолженность. На данный момент она составляет около 122 тысячи евро (на 28 августа). Последнее обследование показало, что у Ванечки есть небольшое количество плохих клеток в костях таза.

- Мы уже обращались ко всем очень много раз, но поймите: нам неоткуда взять деньги на лечение сына, оплатить задолженность перед госпиталем. Мы так боремся за Ванюшу… - написал в редакцию письмо папа Вани Александр.

Осенью Ваня уже должен вернуться в испанскую клинику на лечение.

- Ваня сейчас отдыхает на даче, в клинику возвращаться совсем не хочет, но другого выбора нет.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительный счет открыт в филиале 511 Беларусбанка - г. Минск, ул.Долгобродская, 1; УНП 100325912; МФО AKBBBY2Х.

Белорусские рубли: транзитный счёт BY28АКВВ38193821000170000000 на благотворительный счёт BY08AKBB31340000017655220401 в отделении 511/401, бессрочный. Код банка 795.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на расходы, связанные с лечением и реабилитацией сына Борисюка Ивана Александровича.

Можно также пополнить баланс номера телефона МТС: (+37529) 211-81-85.

Контакты: Александр, папа Вани: (8029) 307-40-98.