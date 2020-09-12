«Мечтаем, чтобы сын слышал на оба ушка»

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Родители Ильюши заметили, что сын не слышит, когда мальчику было около двух лет.

- Почему сын потерял слух, до конца неизвестно. В два месяца он заболел бронхитом. Плюс у него был резус-конфликт со мной. Диагноз Ильи звучит так: хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость, двусторонняя глухота по ВОЗ, задержка развития речи, - говорит Татьяна, мама Ильи.

Почти в 4 года Илье в Беларуси сделали операцию на правое ушко - была проведена кохлеарная имплантация. Благодаря ей ребенок слышит, пусть и с аппаратом.

- Врачи сначала пытались нас отговорить от операции. Мол, вам уже почти 4 года, это поздно, операцию нужно проводить хотя бы до трех лет, так как реабилитация будет очень тяжелой. Но мы все равно настояли на операции. И вот теперь он учится говорить - мы его понимаем.

Сейчас родители Ильи мечтают, чтобы сын слышал и на левое ушко. Так ребенку будет проще адаптироваться к школе.

Из-за того что в Беларуси кохлеарная имплантация проводится бесплатно только на одном ушке, родители открыли сбор на операцию по кохлеарной имплантации.

- Мы решили оперироваться в польской клинике в городе Надажин, где уже наблюдаемся. Из-за дороговизны аппарата сумма сбора большая - 32 тысячи евро. Нам осталось собрать около 26 515 евро (на 28 августа). К сожалению, своими силами наша семья оплатить операцию на второе ушко не может. Я уволилась с работы, чтобы реабилитировать сына, нахожусь по уходу за ребенком-инвалидом. Наши доходы с мужем не позволяют в кратчайшее время накопить нужную сумму. А время для нас решающий фактор.

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: сбор средств на благотворительный счет Ивкович Татьяны Анатольевны для приобретения импланта и проведения операции сыну Ивковичу Илье Александровичу.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 223-79-54.

Номер оформлен на Ивкович Татьяну Анатольевну.

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка: 4255 2003 0176 2969. Срок действия: до 05/22. Карта оформлена на TATSIANA IUKOVICH.

Контакты: Татьяна, мама: (8029) 521-58-39.