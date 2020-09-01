1 миллион школьников, более 260 тысяч студентов и 1 учитель на 11 учеников: Белстат опубликовал отчет ко Дню знаний

Стартовал новый учебный год Фото: Павел МАРТИНЧИК

Специально ко Дню знаний Белстат подсчитал: в этом году первый звонок прозвенел в 3020 школах, за школьные парты сел 1 миллион учеников, почти 115 тысяч из них - первоклашки. Учить школьников будут 111 200 учителей. Получается, в среднем по стране на одного педагога - 9 учеников. Но есть разница между городскими и сельскими школами: в городе на одного учителя приходится 11 школьников, на селе - всего 5.

1 сентября эмоции бьют через край Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти 64 тысячи человек пошли в этом году учиться в учреждения профессионально-технического образования - колледжи и лицеи, их в Беларуси 176. Наибольшим спросом пользуются рабочие строительные специальности - в прошлом году из 28 тысяч выпускников почти 18 тысяч получили дипломы именно по строительной специальности. На втором месте - повара и специалисты сферы бытового обслуживания (3,7 тысячи выпускников).

Инфографика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Учреждений, где можно получить среднее специальное образование, в Беларуси 224, количество учащихся превышает здесь 112 тысяч человек, 35% из них учатся на платной основе.

Первый раз в первый класс! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вузов в Беларуси 51, студентов - почти 261 тысяча. 44% из них - то есть почти 115 тысяч человек - учатся за счет бюджетных средств. А вот вторая ступень высшего образования - магистратура - менее популярна: на начало этого учебного года количество магистрантов составило чуть меньше 12 тысяч человек.

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