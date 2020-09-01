Лукашенко: И что бы там ни говорили, мы сохраним наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Отечество от Бреста до Владивостока

Александр Лукашенко поздравил белорусских школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года. Фото: belta.by

Александр Лукашенко поздравил белорусских школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года и рассказал о…

…ИЛЛЮЗОРНОМ МИРЕ

«Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир».

«Они в 10, а то и в 20 раз увеличивают количество людей на этих демонстрациях или митингах, - заметил Александр Лукашенко. - Но вопрос не в этом. Важно, что это за люди. Чего они выходят и чего хотят? А ничего».

«Начали, сидя в виртуальном пространстве, толкать власть: давайте диалог. Красивое слово «диалог», правда? Скажите, а с кем? Вот с вами я могу вести диалог с утра до ночи, спорить, вы можете соглашаться или не соглашаться, - обратился президент к журналистам. - Вопрос же не в этом. Никакого диалога они не хотят. С ними невозможно вести диалог. Потому что процентов 30 там было тех, кто ничего не решает. Я вчера говорил: мы слышим их мнение - школьников. Но они же ничего не решают, потому что еще правом выбора не обладают».

…ОТНОШЕНИЯХ С ЕВРОПОЙ И АМЕРИКОЙ

«Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику. Почему мы всегда заявляли о многовекторности и многополярности: планеты и системы могут стабильно держаться, когда у них несколько опор. Когда выбивают одну, вторую опору, они начинают шататься и могут рухнуть. Поэтому я всегда был за многополярность».

«Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России. - Прим.)».

…АРХИЕПИСКОПЕ ТАДЕУШЕ КОНДРУСЕВИЧЕ

Журналисты поинтересовались тем, что накануне митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в Беларусь, и ни одно из ведомств не комментирует эту ситуацию.

«Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих».

Александр Лукашенко рассказал, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России, сообщает пресс-служба президента.

«Не только он один, просто он - более известная фигура», - уточнил Александр Лукашенко, рассказав, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства. «Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, - тогда двойная ответственность».

«Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади (площади Независимости, где расположен Красный костел. - Прим.). Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали», - продолжил Александр Лукашенко, рассказав со ссылкой на представителей ОМОНа, что они защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме.

«Какие бы там личности ни были (Кондрусевич, Лукашенко и прочие), костелы работали и будут работать, потому что молитва, верующие, их дорога к храму - это святое. Я всегда говорил, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму, и мы это свято соблюдаем».

«Никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев - кто бы здесь ни был - мы никогда не допустим. Потому что это наша гордость - конфессиональный мир, национальный мир. Мы всегда этим гордились и будем гордиться».

«Это все пройдет - вот эти хождения по улицам и заявления, что нас полмиллиона, миллион, мол, вот все, власть рухнет. Слушайте, если бы был миллион, мы бы с вами здесь не разговаривали».

...ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

«В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России. - Прим.) уже сделали эти выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока».

…ВЛАСТИ

«Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну», - цитирует президента БелТА.

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть». Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками».

…«ПЕРЕОБУВШИХСЯ» ЧИНОВНИКАХ

Президент заявил, что всегда «старался относиться к ним по-отечески» и поддерживал на карьерном пути.

«Потом показалось, что власть наклонилась, а может, уже и где-то рухнула. И не потому, что он наконец-то проснулся или мать ему глаза раскрыла. Нет. Он увидел, что эта власть, наверное, рухнет - надо бежать в другую. Вот он и побежал. За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть».

«По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону, и спрятаться нигде не сможет. Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то «постятся».

…ПЕДАГОГАХ

«Каждый педагог будет под защитой государства. Так было и будет всегда. Но и от преподавателей мы ждем большего участия в решении стратегических задач». «То, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль образования, - это урок, который мы сегодня однозначно усвоили».

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