Закрылись кофейни, магазины, бары: 1 сентября представители бизнеса объявили забастовку на один день

Кофейни, бары, магазины и другие представители бизнеса остановили работу 1 сентября

Об остановке работы 1 сентября организации сообщили на своих официальных сайтах и страницах в соцсетях. На один день закрылись самые разные бизнесы: от небольших кофеен и центров печати до СТО и языковых школ. Одни напрямую заявили о том, что временно прекращают работу в знак солидарности, другие просто объявили о временной приостановке работы.

- Мы искренне хотели бы встретить завтра 1 сентября - День знаний - с вами. Но единственное знание, которое у нас есть сейчас, - осознание единства с вами. Как и вы, мы верим в необходимость перемен и честных поступков. Для нас также неприемлемы угрозы увольнением в сторону учителей, блокировка сайтов, правдиво освещающих события в стране, и разгон мирных собраний, - объявила на своем сайте языковая школа LinguaLand в последний день лета. - Мы не закрываем глаза на происходящее. Поэтому мы приняли решение присоединиться к Дню солидарности с бастующими рабочими.

О том, что не будут работать 1 сентября, в Минске объявили книгарня «Галіяфы», интернет-магазин «Экобар», ремонт телефонов ILabs, автомойка GT, магазин одежды LSTR Adzienne, клуб TNT Rock club...

«01.09 мы не работаем в знак солидарности с бастующими», - написано на странице студии красоты Fenix в Инстаграме.

«Забастовка является одним из самых эффективных путей выхода из сложившегося политического кризиса. Мы поддерживаем всех рабочих, которые организуются, бастуют или пробуют устраивать забастовки», - написали представители магазина ZERRO. С таким же текстом выставили объявление об остановке работы и в печатном кооперативе «Листовка».

- Мы свой выбор сделали еще 9 августа, поэтому сегодня просто поддерживаем этот выбор. Финансовые потери - это было самое простое в этом решении. В целом человеку становится просто, когда человек делает выбор, и так как мы его сделали, мы больше ничего не опасаемся, - рассказала «Комсомолке» Анна, создатель и учредитель кофейни «32.08 Кофейня вечного лета».

В первый день осени временно остановили работу и другие бары и кафе. На своих страницах в социальных сетях об этом сообщили: бар «Клумба» на Зыбицкой, заведение Backdoor, винный бар SVOBODY. 4.

«Мы за мир и добро, мы против насилия и несправедливости. Сейчас всем нам необходима поддержка. Мы решили тоже ее оказать», - написали в своем Инстаграме представители кофейни «Зерно», которая также не работает 1 сентября.

Сколько именно организаций приостановили работу 1 сентября, сказать сложно, так как часть сделала это без официальных заявлений.

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