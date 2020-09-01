Марш студентов в Минске 1 сентября 2020: протесты, требования и задержания

В Минске состоялся Марш студентов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году 1 сентября прошел так же необычно (или уже обычно?), как и все лето - выступлением людей, недовольных итогами выборов и ситуацией с насилием в стране.

Здесь принимают участие студенты из разных высших учебных заведений столицы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студенты из разных высших учебных заведений Минска сначала собрались у своих вузов, а затем планировали идти к Министерству образования и подать петицию о том, что не согласны с результатами выборов и тем, что происходит в стране.

Студенты с лозунгами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые студенты сделали перфоманс - заклеили рты черным скотчем как символ проблем со свободой слова и мнений.

Студенты хотят показать, что не согласны с выборами и тем, что происходит в стране. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске проходит Марш студентов в знак несогласия с итогами выборов и тем, что происходит в стране. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты идут маршем по Минску. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Блокировать и задерживать студентов начали еще у вузов - у главного корпуса БГУ, здания иняза, БНТУ... В последнем вузе, кстати, ректорат признался, что сами пригласили сотрудников правоохранительных органов.

Колонна силовиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Милиционеры говорят, что мероприятие не санкционировано. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студентам БГУ удалось передать в администрацию петицию через сотрудника вуза, принять петицию от самих студентов администрация отказалась. В петиции содержатся требования к Министерству образования выступить с заявлением в поддержку отставки Лукашенко, прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках демонстрантов, освобождения политзаключенных, прекращения преследования за политические взгляды, отставки Центризбиркома, проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей, сообщает БелаПАН.

Силовики блокируют проход студентам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Колонна двигалась с улицы Немига и пыталась добраться до Министерства образования. Периодически дорогу ей блокировали силовики.

Милиция и омоновцы блокируют проход студентам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис дудинский принял участие в Марше студентов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из окон вывешивают бело-красно-белые цвета. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юноши и девушки держатся за руки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шествие студентов в Минске, которые несколько часов петляли по центру города, завершилось в районе стадиона "Динамо", где были задержаны студенты и представители СМИ. Были задержаны и журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" - фотограф Святослав Зоркий, оператор Микита Недоверков и корреспондент Мария Элешевич.

Несколько человек ОМОН забрал в синие бусы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Начались жесткие задержания. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске 1 сентября состоялся Марш студентов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около шести вечера у Лицея БГУ и во внутреннем дворике еще продолжались жесткие задержания.

По данным правозащитного центра «Весна», лишенного аккредитации в Беларуси, 1 сентября в столице на студенческой и других акциях протеста было задержано минимум 53 человека, среди них – девять журналистов.

До наступления учебного года звучали предупреждения, что митингующие студенты могут быть отчислены.