Зарплату больше 1200 рублей получают только в одном городе и одной области Беларуси. Догадаетесь, где?

В июле средняя заработная плата в Беларуси составила 1287,5 рубля. Месяцем ранее этот показатель был меньше на 38 рублей 60 копеек (1248,9 рубля) Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В июле средняя заработная плата в Беларуси составила, по подсчетам Белстата, 1287,5 рубля. Месяцем ранее этот показатель был меньше на 38 рублей 60 копеек (1248,9 рубля).

Больше других зарабатывают минчане: июльская заработная плата в столице составила 1776 рублей 60 копеек. На втором месте - с показателем в 1320,9 рубля - зарплаты в Минской области. Во всех остальных областях средние заработки не превысили 1200 рублей. В Гомельской области работникам начислено в среднем по 1149,8 рубля, в Брестской - 1114,5 рубля, в Гродненской - 1112 рублей. Меньше всех получают в Витебской и Могилевской областях, где средние зарплаты в июле составили 1083,6 и 1057,2 рубля соответственно.

Анализ уровня средних зарплат в разрезе профессий сенсаций не принес: самые большие заработки в Беларуси по-прежнему у айтишников - 5171 рубль 60 копеек. За семь месяцев этого года они увеличились почти на 694 рубля. На втором месте - специалисты сферы воздушного грузового транспорта с зарплатами 2557,2 рубля (+1151,8 рубля относительно январского уровня). 2319,5 рубля составила номинальная зарплата на предприятиях химической промышленности.

Минимальные зарплаты в июле - у парикмахеров, в среднем они получают 614,5 рубля (в январе зарабатывали еще меньше - по 546,2 рубля). Второе место с конца занимают специалисты в сфере творческой деятельности и развлечений - в их расчетнике начисленная сумма составила 705,2 рубля (+29,3 рубля с начала года). Немногим больше - 716,3 рубля - зарабатывают сотрудники библиотек, архивов и музеев.

Стоит отметить, что речь идет о номинальной начисленной зарплате. Выходит, если вычесть 13% подоходного налога и 1% платежей в Фонд соцзащиты, то чистыми на руки средний белорус в июле получил 1107 рублей 25 копеек.

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