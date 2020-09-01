Страны Балтии ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников

В список персон нон грата вошли 30 белорусских чиновников, в том числе президент Александр Лукашенко Фото: Оксана БРОВАЧ

Литва, Латвия и Эстония опубликовали список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны Балтии. Персонами нон грата признаны 30 человек: Александр Лукашенко, глава Администрации президента и его заместители, представители ЦИК, генпрокурор Беларуси, председатели КГБ, СК, КГК, министр внутренних дел, его заместители и другие лица.

- С помощью санкций мы показываем, что относимся с полной серьезностью к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Беларуси, - передает агентство Интерфакс-Запад со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Эстония ограничила въезд лицам из санкционного списка на 5 лет: до 30 августа 2025 года. А вот Латвия ввела бессрочный запрет.

- Латвия ввела запрет на въезд 30 гражданам Беларуси, в том числе Александру Лукашенко. Они несут ответственность за фальсификации президентских выборов и насилие против мирных демонстраций в Беларуси, мы поддерживаем независимую и демократическую Беларусь, и мы поддерживаем ее народ, - написал в Tвиттере министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в своем Tвиттере, что введенные санкции - это только первый шаг. А министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене отметила, что список невъездных лиц может быть дополнен в случае предоставления дополнительных сведений.

Эстония ограничила въезд лицам из санкционного списка на 5 лет: до 30 августа 2025 года. А вот Латвия ввела бессрочный запрет Фото: Оксана БРОВАЧ

КСТАТИ

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию в Беларуси после запуска БелАЭС

Ранее только Литва была против того, чтобы покупать у Беларуси электроэнергию, выработанную на АЭС в Островце. Но, судя по всему, ей удалось приобщить к своей позиции Латвию и Эстонию.

1 сентября Минэкономики Эстонии сообщило, что после запуска АЭС будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии.

Запланированный визит Лукашенко в Ригу «снят с повестки дня».

Поездка президента Беларуси в Ригу была запланирована еще в апреле, но ее отложили в связи с пандемией коронавируса. А 31 августа министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что поездка не состоится.

- Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня, - цитирует Ринкевичса ТАСС.

Фото: unsplash.com

Литва ответила Беларуси на угрозы закрыть торговлю через ее порты

28 августа Александр Лукашенко во время визита на предприятие «Савушкин-Орша» пообещал «поставить на место» страны, которые угрожают Беларуси санкциями. В качестве примера он привел ограничение логистических потоков.

- Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают, - заявил президент.

Также Александр Лукашенко отметил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие:

- Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место.

В правительстве Литвы усомнились в реалистичности этих угроз. Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что отказ от использования литовских портов в первую очередь ударит по самой Беларуси.

- Не учитывая льготы, которые получает белорусское государство, а также услуги и цены, которые оно получает при транспортировке грузов через литовские порты, Беларусь будет наказывать себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия, - цитирует премьера агентство BNS.

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию в Беларуси после запуска БелАЭС Фото: Сергей ГАПОН

К слову, по данным Министерства транспорта Литвы, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, но не бюджета страны. По оценкам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, белорусские товаропотоки формируют около 0,03% литовского бюджета. «В прошлом он (Лукашенко. - Ред.) уже не раз угрожал перенаправить грузы через другие порты, но не сделал этого, поскольку через Клайпедский порт дешевле и удобнее всего. Экспортировать через российские порты было бы в два раза дороже», - написал экономист на своей странице в Фейсбуке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Въезд в Украину и Польшу для белорусов в 2020: пограничники и дипломаты объясняют, кого пускают

В связи с политическими событиями в Беларуси страны-соседки облегчают процедуру въезда в августе и сентябре даже во время пандемии коронавируса (подробнее...)

Белорусские айтишники начинают уезжать из страны: первые 12 компаний уже собрались

По некоторым данным, полным переездом сегодня занимаются 12 компаний, еще 59 переезжают частично (подробнее...)