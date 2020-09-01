Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков: Конечно, если от нас уходят болельщики, нам это неприятно

Пресс-конференция руководства «Динамо». Фото: hcdinamo.by

Главный тренер Крэйг Вудкрофт заявил:

- Уверены, что будем биться за плей-офф.

Он был доволен тем, что в этом году у команды большой состав и есть возможность ротировать игроков, использовать их в разных сочетаниях.

- Сложно заменить Андрея Костицына, но сейчас мы хотим создать четыре тройки нападения, которые будут в равной степени угрожать воротам, - сказал Вудкрофт.

Генеральный директор клуба Дмитрий Басков отвечал на самые разнообразные вопросы, в том числе касающиеся обстановки в Беларуси.

- Как последние события в стране и ваша личная позиция повлияют на посещаемость матчей в новом сезоне? - спросили у Баскова.

- Многие из владельцев абонементов прошлого сезона выразили желание их продлить. Появляются и другие люди, которые также проявляют желание приобрести. Не надо забывать, что у нас есть рекомендации и требования от лиги по поводу посещения наших матчей, которые ориентированы на 10% заполняемости арены. Но при этом есть возможность заполнять арену с учетом нашего законодательства… На первую серию попробуем заполнить половину арены. Что касается моей гражданской позиции, то она открыта. Она публично выражена (Басков поддержал Александра Лукашенко. - Ред.). Не знаю, насколько она может влиять на желание людей прийти на хоккей. Спорт, и в частности хоккей, должны людей объединять. Хоккей - это территория уважения, а мы уважаем каждого болельщика, поэтому двери арены ни для кого не закрываются.

- В прошлом сезоне у «Динамо» были проблемы с финансами, задерживали зарплату и т. п. Не возникнут ли эти проблемы ближе к концу сезона?

- Сегодня такое время интересное наступило, что мы не знаем, что завтра будет происходить, не то что прогнозировать, что будет в конце сезона. На протяжении всей истории «Динамо» бюджет формировался не на сезон, а на календарный год. Поэтому пока у нас бюджет сформирован на календарный год и денег нам хватит. Дальше будет новый календарный год, формирование нового бюджета и новая жизнь. Мы надеемся, что ничего критически не изменится в нашем обществе и по отношению к хоккею.

- Фан-сектор объявил бойкот. Насколько вы расстроены этим фактом?

- Спорт и хоккей должны объединять людей. Конечно, если от нас уходят болельщики, нам это неприятно. Но мы надеемся, что все-таки то уважение, о котором мы говорили, как-то повлияет на мнение и кто-то, может, поменяет позицию, кто-то услышит и поймет. Мы надеемся, что люди, которые действительно переживают за хоккейное «Динамо», будут его так или иначе поддерживать.

- Учитывая, что в команде 12 иностранцев, как будет осуществляться легионерская формула?

- На сегодняшний день в команде действительно 12 иностранных игроков, которые не являются белорусами, но из них только четыре - Фурх, Спунер, Клинкхаммер, Козун - заиграны за сборные своих стран. Российские игроки не являются легионерами в нашей команде, так же как и белорусские - в КХЛ. Мы ориентированы были на подписание игроков, которые не заиграны за свои сборные. Более того, в этом сезоне на ближайшем чемпионате мира уже трое из них сыграют за национальную сборную. Если у кого-то из других иностранцев, не заигранных за сборную, появится желание сыграть за нашу сборную и они хорошо себя проявят, то, наверное, федерация хоккея совместно со штабом сборной и Минспорта рассмотрят такой вариант.

Первый матч Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» проведет 3 сентября на «Минск-Арене» против финского «Йокерита». Затем ждем еще три домашних матча против «Барыса» (5 сентября), «Салавата Юлаева» (7 сентября), «Ак Барса» (9 сентября).