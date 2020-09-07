Какой должна быть новая Конституция Беларуси? Спросили у дипломата, депутата, юриста

«Декреты и указы президента не должны иметь силу выше закона»: обсудили с юристами и депутатами, какая Конституция нам нужна. Фото: Википедия.

В последнее время много говорят об изменениях Конституции. Например, на эту тему высказался Александр Лукашенко:

- Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед.

Президент отметил, что сейчас в Беларуси специалисты работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

- Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска, - сказал Лукашенко.

«Комсомолка» спросила у депутатов и юристов, какие изменения нужно внести в Конституцию страны.

Максим ЗНАК, юрист, член президиума Координационного совета:

- Важнее всего не изменения Конституции, а выполнение заявленных народом требований, которые в том числе сформулированы в резолюции Координационного совета. Если же говорить об изменении Конституции, то есть два важнейших изменения. Во-первых, введение полноценного разделения властей. Декреты и указы президента не должны иметь силу выше закона, все ветви власти должны быть независимы и иметь механизмы для взаимного контроля. Во-вторых, введение ограничения в два президентских срока для обеспечения сменяемости власти.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей:

- Самое главное - это переход на новую систему выборов. Это выборы по партийным спискам. Та система выборов, которая есть в парламент и местные советы, она по одномандатным округам не позволяет иметь представительства всех политических партий и разных групп населения. Почему? В округе один победитель - это тот, кто набрал большинство. А если вы заняли второе место? Каждое общественное мнение должно быть представлено. И лучше, чем партийные списки, ничего не придумано. Более того, если бы мы в 2015 году это сделали, я убежден, что в 2020 году таких президентских выборов бы не было. Таких, которые сейчас привели к вот этим последствиям в нашей стране.

Второе - это перераспределение полномочий: усилить парламент, усилить Совет министров, усилить местную власть.

Третье - создание в стране действительно устойчивой политической системы, когда при любой смене власти никто не смог бы радикально поменять курс страны. Так во всех странах Европы. Например, в Польше на выборах было 3% разницы между кандидатами. Но ни один из кандидатов не сможет радикально поменять курс Польши. То же самое в США и во всех странах Европы.

Андрей САВИНЫХ, депутат Палаты представителей:

- Об этом сейчас говорить рано. Сегодня мы совершено четко представляем необходимость этих изменений. Но внести свои предложения должны, прежде всего, основные государственные институты, такие как Конституционный суд, Совет министров, Палата представителей. Это не должно быть мнением одного человека. Это должно быть результатом коллективного творчества людей, которые хотели бы видеть систему государственной власти более сбалансированной, более гибкой, способной быстро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям.