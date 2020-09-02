«Не могла сидеть и молчать». В Житковичах известного врача-педиатра осудили за цепь солидарности

В Житковичах судили врача за участие в акции Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В полесском райцентре Житковичах 2 сентября судили врача-педиатра местной поликлиники Ирину Тишковскую. Ее обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и наказали штрафом в пять базовых величин - это 135 рублей. Ирина Викторовна - уважаемый в районе врач, уже 35 лет она лечит детей.

Врач не считает себя виновной Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А еще больше людей узнали о ней, когда в период пандемии коронавируса Ирина Тишковская опубликовала на своей странице в соцсети и в местном паблике сообщение о ситуации с заболеваемостью в районе, призвала не приходить в поликлинику без большой необходимости - чтобы не заразиться, и оставила свой номер телефона для бесплатных консультаций.

- Звонили разные люди, даже взрослые со своими проблемами просили консультаций, - рассказывает врач.

Чтобы поддержать Ирину Тишковскую, собрался полный зал Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После президентских выборов в Житковичах тоже стали собираться несогласные с озвученными итогами.

Среди них была и Ирина Тишковская. Недавно она узнала, что на нее составили протокол и будут судить. В тесный зал районного суда едва вместились около 20 человек, которые пришли поддержать врача, в том числе ее коллеги. В суде врач заявила, что не считает себя виновной в нарушении закона:

- Гуляла, шла мимо сквера и увидела там много людей. Они были взволнованы. И я была взволнована событиями в стране, не могла оставаться в стороне, сидеть и молчать. Мы стали и эмоционально обсуждали, что выборы были сфальсифицированы, что людей жестоко избивали. Собравшиеся люди хотели, чтобы в нашей страны стало хорошо жить всем. Но что мы можем сделать в маленьком городе? Поэтому просто стояли и обсуждали.

Врача встречали из суда с плакатом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ирина Викторовна уверена, что не нарушила закон - ведь по Конституции каждый имеет право на участие в мирном собрании и свободном выражении мнения.

Свидетелями по делу были два милиционера. Один из них выступил в суде и заявил, что врач уже не раз участвовала в подобных собраниях, что «как и другие участники, она высказывалась против действующей власти, махала флажком».

Друзья врача говорят, что некоторые распространяют про Ирину Викторовну слухи о том, что она якобы раздает деньги участникам цепочек солидарности. А коллеги и начальство относятся к ней нормально:

- Молодежь открыто поддерживает, а старшие боятся. Начальство молчит. Кому будет хуже, если меня уволят? Здесь не так много людей, которые могли бы работать, - говорит педиатр.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Накануне суда в Житковичах известный столичный врач-педиатор Андрей Витушко написал на своей странице в Фейсбуке:

- Доктор Тишковская - один из самых опытных педиатров в городе и районе. Если мои первые пациенты сейчас только заканчивают школу и создают семьи, то к ней первые пациенты начинают приводить своих внуков. Знаете, это невероятное ощущение, которое я пережил, приехав однажды в Житковичи: когда ты идешь по городу с коллегой, а с ней здоровается каждый первый человек. Такие люди, как Ирина, заложили фундамент нашего сегодняшнего пробуждения. Ведь никогда не мирились со злом и всегда держались правды. Всегда держались человечности.

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