Лучшим публицистом Беларуси стал Прокопович, а лучшим поэтом - Гришковец

В Белыничах пройдет 28-й День белорусской письменности.

День белорусской письменности отмечается как одна из официально утвержденных в стране знаменательных дат, но столица торжеств каждый год своя. В этом году писателей и их читателей из регионов и столицы соберут в Белыничах. Туда же свезут свои новинки издательства страны. Купить их можно будет уже 5 сентября на площади у здания райисполкома на фестивале книги и прессы. Там же, неподалеку от памятника Ленину, два дня будут идти поэтические встречи, презентации изданий и самих областных отделений Союза писателей Беларуси, которым руководит бывший генерал-лейтенант милиции и экс-сенатор, прозаик Николай Чергинец.

Но сам День белорусской письменности - это первое воскресенье сентября. Потому именно 6-го числа пройдет официальное открытие (в полдень) и закрытие (в 20.00) праздника. В течение дня в парке «Липовый гай» будет действовать детская зона «Мой сябар - кніга». Также в парке, а еще в Центре культуры и медиацентре «Зорка» свои выставки покажут столичные музеи. Вдоль улицы Советской свои достижения выставят предприятия Могилевщины. Там же пройдет кулинарный фестиваль «БелаЕжа». Также в праздничные дни покажут туристический потенциал Белыничского района и всей области, проведут на разных площадках выставки и концерты творческих сил региона.

Во время церемонии открытия вручат и Национальную литературную премию. Ее итоги уже известны. Лучшим поэтом признан Валерий Гришковец с книгой «Остаюсь навсегда…», а прозаиком - Владимир Степан за «Хвалі». Публицист года, по мнению жюри, - известный краевед Игорь Прокопович (его издание - «Пастаўшчына»), а детский писатель - Екатерина Ходасевич-Лисовая («Ключ ад Вялікай Каштоўнасці»). В категории критики и литературоведения победу присудили директору Института литературоведения имени Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси, доктору филологии, профессору Ивану Саверченко за книгу «Магія слова». А дебют года - Ольга Никитенко и ее «Сузор’е птушкі».