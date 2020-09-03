Минский епископ Кособуцкий: На Католическую Церковь в Беларуси пробуют оказывать давление

Епископ Юрий Кособуцкий: "Мы никогда не согласимся с нарушением права людей на свободу вероисповедания". Фото: catholic.by.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в понедельник, 31 августа, в Беларусь не смог вернутся архиепископ Тадеуш Кондрусевич - его не впустили в страну на границе. Во вторник, 1 сентября, Александр Лукашенко рассказал о ситуации, что костелы вовсе не закрыты, и добавил: «Католики пусть не переживают. Мы никакого наката на католическую, православную, мусульманскую церковь не допустим».

В интервью порталу Catholic.by свое мнение о ситуации высказал епископ Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии.

По словам, епископа Кособуцкого, сложившаяся ситуация является сложной и непонятной, а архиепископ Кондрусевич обращался официально непосредственно к главе Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, но ответ, почему пограничники не разрешили ему въехать в Беларусь, не получил.

Архиепископу Кондрусевичу в Госпогранкомитете не разъяснили, почему ему запрещен въезд в Беларусь. Фото: catholic.by.

- Нет никаких официальных объяснений от представителей власти. Сейчас архипастырь вынужденно находится в Белостоке, он направил обращение, призвал молиться о разрешении сложившейся ситуации и в целом кризиса в Беларуси. Тадеуш Кондрусевич очень не хочет, чтобы то, что ему не был разрешен въезд в Беларусь, еще сильнее ухудшило и так непростую ситуацию в обществе, - пояснил генеральный викарий.

Также епископ прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что Кондрусевич выехал в Варшаву довольно неожиданно и «получив определенные указания». По словам священника, представители католической церкви имеют право не быть равнодушными к событиям в обществе, особенно, если сложившаяся ситуация выглядит, как гуманитарный кризис, угрожающий стать катастрофой.

- О какой политике речь? Наш митрополит не поддерживал никого из кандидатов до выборов и после них, не делал никаких политических заявлений, а только призывал к честности, ответственному подходу, прекращению насилия и диалогу. Как его действия, так и его высказывания были в рамках социального учения костела и белорусского законодательства, - подчеркнул Кособуцкий.

Затем епископ добавил, что, по его мнению, президент Лукашенко не был достаточно хорошо информирован. И архиепископ может выезжать из Беларуси, например, для консультаций в Ватикан и получать задачи от Папы Франциска, но не от кого-либо другого в Варшаве, в Москве или где бы то ни было еще.

- Архиепископа Кондрусевича пригласили поучаствовать в торжественных богослужениях в Польше, поэтому он на время уехал из Беларуси - это обычная практика. Вообще, в августе митрополит возглавил богослужения в Нарочи, Волколате, Минске, Браславе, а затем и в Гродно откуда выехал в Польшу. А в воскресенье, 5 сентября, собирался молиться на богослужении в Заславле, где будет отмечаться 600-летие прихода. Надеемся к этому времени он вернется, - рассказал священнослужитель.

По словам епископа Кособуцкого, представители католической церкви имеют право не быть равнодушными к событиям в обществе и высказываться на эту тему. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также, по словам викария Кособуцкого, архиепископ Тадеуш Кондрусевич имеет только одно гражданство - «белорусское». А не несколько, как предположил действующий президент.

- Белорусские граждане по закону не могут попасть в «список невъездных», поэтому здесь явное недоразумение, - пояснил ксендз.

Далее священнослужитель рассудил, что в Беларуси сейчас пробуют оказывать давление на католическую церковь, и предположил, что имеет место преследование.

- Происходит преследование церкви, хоть об этом никто открыто не говорит. Но и в советские времена борьбы с верой и церковью никто об этом открыто не заявлял, хотя преследования были очень жесткими. Теперь ситуация похожая, об этом говорят факты, - заметил епископ.

Далее генеральный викарий Юрий Кособуцкий перечислил факты, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о притеснении католического костела в Беларуси. Здесь он назвал запрещение на въезд в республику архиепископа. Сообщил, что 31 августа, проходило заседание Консультационного межконфессионального совета, о котором представителей римско-католической конфессии не уведомили и куда не пригласили.

Священнослужители считают, что в Беларуси оказывается давление на католическую церковь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- После этого собрания с нами связались представители других конфессий и рассказали, что на заседании нас, белорусских католиков, буквально «поливали грязью». Видимо, и не пригласили нас потому, что мы могли бы аргументированно ответить на необоснованные претензии, - рассказал епископ.

А затем добавил, что в качестве давления на конфессию католики расценивают и действия силовиков и других госструктур в отношении самых больших католических приходов Минска - костелу святого Симеона и святой Елены, Красного костела.

- Подобные действия абсолютно недопустимы и мы никогда не согласимся с нарушением права людей на свободу вероисповедания. Но в то же время, лично меня радует, что наши обращения мгновенно нашли отзыв, причем не только среди католиков. Например, группа православных женщин пришла 31 августа в наш кафедральный собор, чтобы вместе с нами молиться о мире и согласии в Беларуси, а также о скорейшем возвращении архиепископа Кондрусевича на родину. Это важно, что сложности нас не разделяют, а объединяют. Вместе мы их скорее преодолеем! Призываю еще раз всех верующих к усердной молитве и солидарности в каждой жизненной ситуации, - резюмировал священнослужитель.

Католики вместе с православными молились о мире и согласии, скорейшем возвращении архиепископа Кондрусевича на родину. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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