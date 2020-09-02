В Купаловском осталось всего 15 артистов. Новый директор: «Около 200 человек персонала готово работать»

Купаловский театр пережил непростой август 2020-го... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- За некалькі апошніх дзён сышлі з тэатра Віктар Манаеў, Александр Падабед, Марта Голубева, Дзіяна Камінская і яшчэ некалькі артыстаў. На дадзены момант (разговор состоялся утром 2 сентября – Ред.) звольніліся 42 акцёры, засталося – 15. Па іншых супрацоўніках тэатра (а усяго ў ім працуе блізу 250 асобаў), не толькі артыстах, магу сказаць, што ёсць заявы ў працэсе – па іх будзе прымацца рашэнне. Канчатковыя лічбы будуць пазней, - рассказал «Комсомолке» Николай Заяц, пресс-секретарь Купаловского.

На сайте театра труппа пока обозначена в прежнем составе. Фото: kupalauski.by

Напомним, часть коллектива Купаловского после выборов президента несколько раз высказывалась относительно итогов электоральной кампании и на тему насилия силовых структуры к участникам акций протеста. Затем аналогичную позицию озвучил и гендиректор театра Павел Латушко.

Вскоре после этого и участия в митингах несогласных с итогами выборов, 17 августа, он был досрочно уволен Министерством культуры. В знак солидарности часть артистов и сотрудников театра решили подать свои заявления об уходе. Но назавтра министр культуры Юрий Бондарь назначил исполняющего обязанности директора театра – своего заместителя Валерия Громаду.

На сайте театра труппа пока обозначена в прежнем составе. Фото: kupalauski.by

В итоге, купаловцы трижды переписывали свои заявления на разные фамилии руководителей театра, а также собирались, пытаясь определиться с планом дальнейших действий. Также сотрудники театра хотели пообщаться с и.о. директора. Однако это не удалось - по их словам, новый руководитель не соглашался на встречу. Когда 21 августа, когда должен был начаться 101-й сезон, Валерий Громада подписал приказ, которым отправил театр на простой. Ну а 26 августа и.о. директора подписал заявления, желавших уйти купаловцев - тогда уволилось 58 человек.

На прошлой неделе уволенные артисты забирали вещи из гримерок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но артисты и сотрудники театра, который 14 сентября отметит 100-летие, духом не упали.

- Зараз плануецца далейшая праца купалаўцаў, праекты, але пакуль канкрэтных рашэнняў няма. Але ўжо цяпер відавочна, што купалаўцы праяўляюць сябе як вялікая дружная сям’я. Няма ні расколаў, ні канфліктаў. Амаль кожны дзень мы бачымся і працуем і з часткай, якая засталася, і якая сышла, -добавил Николай Заяц.

Пресс-секретарь добавил, что в театре отменили все спектакли до ноября. А это, в том числе, три юбилейных вечера к 100-летию Купаловского и премьеры En souvenir de Шагал и "Тутэйшыя".

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

Валерий ГРОМАДА, и.о. директора театра:

«Ребята сами написали заявления - действия администрации были продиктованы этим»

«Комсомолка» попросила замминистра культуры Валерия Громаду, исполняющего обязанности директора театра, прокомментировать ситуацию в коллективе.

- Ситуация такая, какая она есть. На сегодняшний день написали заявления (об увольнении - Ред.) 68 человек, из них – 43 артиста (разговор состоялся 2 сентября в 14.00 – Ред.). С 21 августа театр находится в простое.

Сегодня нам надо осмыслить происходящее, понять, что, в первую очередь, спровоцировало такую ситуацию именно решение артистов. Действия администрации были продиктованы именно этим. Подчеркну: исключительно в рамках трудового законодательства. Добавлю: тут не надо играть на формулировках. Ребята сами написали заявления. Чем это продиктовано и почему они не проецировали свои решения непосредственно на Купаловский театр, мне сложно понять.

Конечно, мы сегодня думаем, как выходить из сложившейся ситуации, каким образом формировать, как минимум, сначала, наверное, художественно-творческий персонал. Дальше будут приниматься иные решения. Но пока у нас нет режиссеров, говорить о чем-то, наверное, преждевременно. Дальнейшие инициативы, предложения и решения, думаю, будут исходить от режиссерско-постановочной группы. Конечно же, мы понимаем, что решения должно быть взвешенными. И, конечно, оперативными.

С другой стороны, сегодня в театре сложилась еще одна неблагоприятная ситуация, которая касается порядка 200 человек иного персонала – сотрудников других служб, не труппы. Эти люди не писали заявления и не планируют их писать. Они готовы выходить на работу, интересуются, когда театр начнет функционировать. Сегодня для меня как руководителя это то, что надо решать.

Многие артисты подали заявление сразу после увольнения гендиректора Павла Латушко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А В ЭТО ВРЕМЯ

В поддержку купаловцев Виторган прочел стихи Купалы, а Стычкин – рэп Хадановича

В Инстаграме появилась страница «Мы с вами, купаловцы». На ней выкладывают видео артистов и музыкантов России, которые читают в знак солидарности с белорусским театром и своими коллегами стихи наших поэтов. Так, Леонид Барац из «Квартета И» и звезда «Ментов» Михаил Трухин выбрали перевод на русский язык стихотворения Янки Купалы «Мая малітва», Максим Виторган - купаловское «Маё цярпенне», Виктория Толстоганова – «На ростанях» Якуба Коласа, а Евгений Стычкин – «Калядны рэп» нашего современника Андрея Хадановича.

Напомним, на прошлой неделе ушедшим из родного театра купаловцам предложил отметить столетие труппы на своей сцене коллектив-ровесник - киевский Национальный академический драмтеатр имени Ивана Франко.

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