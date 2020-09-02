«Тряхануло так, что подумали – война». В Бобруйске мужчина закрылся в квартире и открыл газ

В Бобруйске мужчина заперся в квартире и включил газ, около одиннадцати вечера произошел взрыв. Фото: Александр ЧУГУЕВ, "Вечерний Бобруйск".

- Я была на улице, за домом, когда это произошло. Услышала взрыв, секунд за десять дом обежала. Стала светить фонарем, звать папу, брата, дедушку, которые оставались дома, а они не отзывались, - рассказывает Александра. – У меня шок был, побежала в подъезд, увидела огонь, но все равно бежала. Соседи стали выходить, а моих все нет! Но потом они вышли все – и родные, и собака.

Александра живет в Бобруйске на улице Лынькова, 41, на втором этаже девятиэтажки, почти над той квартирой, где поздним вечером 1 сентября произошел взрыв.

Это случилось около одиннадцати вечера. К 55-летнему мужчине, который живет в квартире на первом этаже, пришла родственница. Двери ей никто не открыл, но женщина ощутила сильный запах газа. Она позвонила в аварийную газовую службу.

До Лынькова до взрыва доехать не успел никто – ни газовщики, ни спасатели. Взрыв был очень сильный.

- Тряхануло так, что я подумала, война началась, - делятся впечатлениями бобруйчане в соцсетях. Говорят, взрыв ощутили жители домов, расположенных в радиусе километра от улицы Лынькова.

В двухкомнатной квартире на первом этаже, где произошел взрыв, выбило окна и двери. Фото: Следственный комитет.

- До прибытия подразделений МЧС из квартир трех подъездов самостоятельно эвакуировались 87 человек, из них 12 детей, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Люди выходили и выбегали буквально в чем стояли, кто-то в домашней одежде, кто-то в пижаме – многие уже собирались ложиться спать. Некоторым спасатели разрешили позже подняться в квартиры и забрать самое необходимое. Некоторые пришли за вещами на следующий день.

- Мы с дедушкой пошли с фонариком, в темноте, свет после взрыва сразу обрубило, - рассказывает Александра. – Взяли документы, деньги, немного вещей. И кота нашли в подъезде. Он такой несчастный сидел на втором этаже, усы все обгоревшие.

Кот, как позже узнала Александра, принадлежит хозяину взорвавшейся «двушки». Животное нашли в горящей квартире спасатели, кот сидел, забившись под пол. Хозяин квартиры остался жив, он в больнице. У мужчины обожжены лицо, руки, тело – всего до 60 процентов поверхности кожи. Ожоги – тяжестью от 1 до 3 степени.

- Кота оставить себе не можем, у нас собака. Может, сестра этого мужчины его приютит, - говорит Александра. – Если она не возьмет кота, будем искать ему новых хозяев.

Александра вместе с другими соседями сейчас живет в гостинице «Юбилейная». Туда поселили тех жильцов подъезда, кого не смогли приютить родственники.

- Денег за проживание с нас не требуют, и уже два раза покормили, - рассказывает девушка. – Когда мы сможем вернуться домой, пока неизвестно.

Из дома эвакуировали жильцов, часть из них временно живет у родственников, часть - в гостинице. Фото: Александр ЧУГУЕВ, "Вечерний Бобруйск".

Квартира, где произошел взрыв, осталась без окон и дверей. От взрыва треснуло перекрытие в одной из комнат. Теперь специалистам предстоит обследовать несущие конструкции дома, чтобы установить, будет ли безопасно жить в нем после произошедшего. Еще в нескольких квартирах повышибало окна, пострадали как минимум четыре припаркованных рядом с домом авто – в них тоже выбило стекла.

О мужчине, который устроил взрыв, соседи отзываются нелестно. В квартире он жил один, выпивал. В этот день, говорят соседи, его тоже видели пьяным. Некоторое время назад мужчина развелся с женой. Рассказывают, что в квартире он оставил записку, в которой якобы объясняет, что решил покончить с собой из-за проблем в личной жизни.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 Уголовного кодекса (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом), - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.