Владимир Макей: «В ближайшей перспективе внутренние противоречия в Беларуси будут сняты»

Глава МИД Беларуси Владимир Макей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- К сожалению, в очередной раз выборы в странах бывшего Советского Союза были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую и экономическую ситуации, - цитирует БелТА Владимира Макея. - К чему-то, конечно, мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной неожиданностью. Хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы, и с такой изощренной, рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались. Не все проблемы еще решены, но уже совершенно очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария цветной революции, притом осуществляемой по самым современным методикам.

Он поблагодарил российскую сторону за поддержку суверенитета и независимости Беларуси.

- Мы сошлись во мнении, что уже в ближайшей перспективе внутренние противоречия в Беларуси будут сняты, наша страна восстановит свой многолетний статус спокойного, открытого и бесконфликтного государства, - заявил Владимир Макей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Москва осуждает давление на законные власти Беларуси со стороны ряда зарубежных государств:

- Считаем недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела, навязывание назойливых посреднических услуг вопреки воле Минска и белорусского руководства, - заявил Лавров. - Считаем принципиально важным позволить белорусскому народу самостоятельно разобраться в происходящем.

Лавров выразил уверенность в том, что урегулированию ситуации в соседнем государстве будет способствовать продвижение выдвинутых президентом Беларуси инициатив о проведении конституционной реформы, в том числе посредством обсуждения этих инициатив в рамках общенационального диалога с привлечением широких слоев общества, сообщает ТАСС

- Этот процесс весьма и весьма перспективен, - подчеркнул Лавров. - Нужен общенациональный диалог, к которому руководство Беларуси готово.

Владимир Макей сделал заявление о том, что перед выборами президента все сходились во мнении, что любые, даже плохие выборы будут способствовать эволюционному движению вперед.

- К сожалению, произошло то, что произошло, и сейчас наши партнеры призывают нас к мирным революциям, тихим революциям. Но любая революция приводит к тому, что льется кровь. И мы категорически против любых революционных потрясений на улицах наших городов», - сказал Владимир Макей на пресс-конференции.

Его российский коллега заявил о том, что около 200 экстремистов, прошедших подготовку в Украине, сейчас находятся на территории Республики Беларусь. Лавров разъяснил, что с территории Украины провоцируются и финансируются радикальные действия в ходе белорусских протестов.

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«Мы поддерживаем высокую динамику взаимодействия, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, президентов. Находятся в постоянном контакте главы правительств», - рассказал Сергей Лавров (подробности).