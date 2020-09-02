«Призывал идти в центр, добиваться своих прав и свобод». Видеооператора белорусской «Комсомолки» Никиту Недоверкова судят за участие в акции, на которой он работал

Видеооператор Никита Недоверков давал показания по скайпу. Фото: mediazona.by

В 18.25 в суде Октябрьского района начался второй процесс по делу журналистов «Комсомолки» - теперь судят видеооператора Никиту Недоверкова (Дуболеко). За 15 минут до этого закончился процесс по делу журналистки «КП» Марии Элешевич - судья направила протокол на доработку.

Никиту, как и Марию Элешевич, обвиняют в том, что он принимал участие в уличном шествии без разрешения, призывал участников акции не расходиться и продолжать мероприятие.

Никита рассказывает суду по скайпу, что сотрудники ОМОН, которые задерживали его и коллег, попросили проехать с ними в РУВД для подтверждения аккредитации, пообещав, что это займет не больше 15 минут. Журналист не согласен с протоколом, говорит, что участников акции ни к чему не призывал.

- Я строго соблюдаю принципы этики журналистики, поэтому, находясь при исполнении, никогда не участвовал в каких-то несанкционированных акциях, ни к чему участников не призывал.

Никита сейчас сидит в жилетке с надписью «Пресса» - в ней же он был вечером 1 сентября. Видеооператор рассказывает, что заходил в толпу только для того, чтобы опросить людей.

- Когда приехали сотрудники ОМОН, отошли подальше, чтобы не мешать.

Свидетель Наталья Галезник, гендиректор ЗАО «БелКП-Пресс» уверена, что сотрудник редакции не мог координировать толпу и к чему-то ее призывать.

- У нас работают профессиональные люди. Они все знакомы с правилами журналистской этики, и такие вещи просто недопустимы. Еще раз повторяю: журналисты, которые работают на акции, не являются ее участниками.

Свидетель Кирилл Рубцов, который работает журналистом в информагентстве «Россия сегодня» в тот вечер освещал для своего издания студенческую акцию. Кирилл не заметил, чтобы Никита призывал к чему-то участников акции.

- Я думаю, я бы заметил, потому что это грубо противоречит журналистской этике.

Дальше в суде допросили тех же сотрудников ОМОН, которые были свидетелями и по делу Марии Элешевич.

Мужчина в черной балаклаве представился Сергеем Игнатьевым, сотрудником ОМОНа. Он говорит, что «осуществлял охрану общественного порядка в районе стадиона «Динамо» и улицы Кирова».

- Данный гражданин по время шествия колонны призывал граждан, участвующих в несанкционированном мероприятии, не расходиться, идти дальше, никого не бояться, двигаться вперед. Указывал, где повернуть налево, где направо. Колонна шла по многим улицам – мы ее начали сопровождать по улице Немиге, Городской вал, проспекту Независимости.

Сотрудники ОМОН обращали внимание на самых активных участников толпы.

- И на тех, кто себя позиционировал как пресса, которые ходили в синих жилетах.

После этого на мониторе судьи появился еще один человек в балаклаве. Представился Александром Ковалевым.

- Хочу обратить внимание, что это не гражданин Ковалев. Во-вторых, это не тот Ковалев, который участвовал в процессе Элешевич. Это уже третий Ковалев! – возмутился адвокат. – Свидетель, назовите свой знак Зодиака, - попросил защитник, чтобы уточнить личность свидетеля.

Судья Ольга Неборская вопрос сняла, а на заявление защитника сказала, что в РУВД личность этого человека удостоверена, документы направлены в суд.

По словам свидетеля, Никита Недоверков призывал людей идти в центр и добиваться своих прав и свобод.

Адвокат попросил отправить дело на доработку в РУВД -– суд вынес именно такое решение.

Напомним, 1 сентября милиция задержала журналистов на акции протеста для проверки аккредитации. Среди задержанных трое журналистов «Комсомолки» - Мария Элешевич, Святослав Зоркий и Никита Недоверков. Ночь они провели в здании РУВД. В отношении журналистов были составлены протоколы по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

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