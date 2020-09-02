"Я никогда не общаюсь с протестующими и участниками акций". Фотографа "Комсомолки" задержали во время работы на акции и судят за координацию толпы

Фотограф Святослав Зоркий давал показания по скайпу. Фото: mediazona.by

Поздно вечером в суде Октябрьского района Минска продолжаются суды над задержанными журналистами.

В 19.40 начался процесс по административному делу в отношении фотографа "Комсомолки" Святослава Зоркого (это псевдоним, настоящее имя - Сергей Щёголев). Его задержали на пересечении улиц Кирова и Ленина вместе с коллегами - журналисткой "КП" Марией Элешевич и видеооператором Никитой Недоверковым (Дуболеко). В тот же вечер были задержаны журналисты tut.by и БелаПАН (всего 6 человек). Сейчас их обвиняют в участии в несанкционированной акции.

Протоколы у всех троих похожие - там сказано, что журналисты призывали толпу идти дальше, не останавливаться. Сотрудники ОМОН видели, что задерживают именно журналистов - в суде они это подтверждают. Напомним, работники СМИ имеют законное право работать на акциях и передавать оттуда информацию. Препятствование работе журналистов - это уголовное преступление.

Марию Элешевич, Никиту Недоверкова и Святослава Зоркого судят друг за другом. Судья Ольга Неборская.

"Я фотокорреспондент, не общаюсь с протестующими или участниками акций"

Святослав был обозначен жилеткой с надписью "Пресса". На шее у него висел бейдж. Фотограф говорит, что не координировал толпу:

- Я фотокорреспондент, не общаюсь с протестующими или участниками акций. Могу только сказать, из какого я СМИ.

Свидетель Наталья Галезник, гендиректор ЗАО "БелКП-Пресс" отметила, что у Святослава украинское гражданство, но к нему не допускают консула, в МИД о задержании иностранного гражданина не сообщили. Напомним, журналисты находятся в РУВД уже больше суток. Они ночевали в актовом зале.

Свидетель Сергей Игнатьев, сотрудник ОМОН, повторяет все то же, что говорил и на процессах Марии Элешевич и Никиты Недоверкова:

- Данный гражданин в процессе шествия с колоннами шел среди толпы и давал указания не расходиться, никого не бояться.

- У вас 100%- ное зрение и слух? - уточняет Святослав Зоркий. - В какой я был одежде? Какого цвета она была? Какая длина волос у меня? (В этот момент журналист сидит в капюшоне, он пострижен налысо. - Ред.).

- Там было слишком много людей, я вас не идентифицировал. Я вас запомнил по лицу и надписи "Пресса".

- Странно, что вы запомнили лицо и не помните всего остального. Я был в начале толпы, как вы могли меня на расстоянии 40 метров меня идентифицировать?

Как и на предыдущих двух заседаниях, омоновец неправильно называет место задержания. Путается он и в количестве задержанных в тот вечер. Адвокат попросил свидетеля описать лицо фотографа.

- Я не художник, чтобы кого-то описывать!

Уже знакомый всем участникам процесса сотрудник ОМОН Александр Ковалев утверждает, что Святослав шел впереди колонны и координировал ее действия.

- На вас была одета жилетка с надписью "Пресса".

- Какие предметы у меня были - они гораздо крупнее надписи "Пресса"? Какой длины у меня волосы? - задаёт много вопросов Святослав Зоркий.

- Если бы в тот момент у меня была линейка, я бы обязательно измерил, - парирует Ковалев.

Адвокат в очередной раз сделал заявление о том, что человек, который сейчас представился Ковалевым - на самом деле не Ковалев.

- Этот человек не является Ковалевым. Он (настоящий Ковалев) неоднократно выступал свидетелем по различным делам. Установить личность свидетеля невозможно, человек находится в маске.

Адвокат долго выясняет, как сотрудник ОМОН узнал в толпе именно Святослава Зоркого.

- По каким признакам вы его узнали?

- Потому что он мужчина! - неожиданно заявляет свидетель.

Суд решил отправить дело на доработку. Журналисты остаются в РУВД на вторую ночь.