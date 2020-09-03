Задержаны известные телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно

Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Фото: личный архив

В среду вечером стало известно, что задержаны двое телеведущих, которые лишились эфиров из-за своих высказываний в соцсетях по поводу задержаний возле магазина symbal.by в июне этого года. Это Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Дудинский сразу же исчез из «Добрай ранiцы, Беларусь» на «Беларусь-1», а Кохно - из «Удачи в придачу» на ОНТ.

Оба по разным рейтингам входили в топ-10 лучших ведущих Беларуси. К тому же Денис Дудинский - известный артист, певец и путешественник.

По неподтвержденным пока данным, Дмитрия Кохно задержали люди в штатском, когда он выходил из дома своей мамы. А Дениса Дудинского - при выходе с работы в районе Площади Победы. Их телефоны сначала молчали, а затем стали недоступны.

В ситуации с Дмитрием Кохно ситуация особенно драматична, поскольку его жена находится на последнем месяце беременности.

Причины задержания пока никто не комментирует. По нашей информации, оба находятся на Окрестина. Cкорее всего, более точная информация появится только утром.

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