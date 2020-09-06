Бабарико и Колесникова заявили о создании партии «Вместе». А какие еще партии есть в Беларуси?

Виктор Бабарико и координатор его штаба Мария Колесникова заявили о создании партии «Вместе». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

31 августа на официальном телеграм-канале Виктора Бабарико появилось видеообращение, в котором Бабарико и координатор его штаба Мария Колесникова заявили о создании партии «Вместе».

- Конституционная реформа - это самая главная задача на сегодняшний день, и поэтому мы обязаны завершить этот процесс. И наша партия намного лучше позволит это сделать, потому что у нее появятся источники финансирования, и, самое главное, она приобретет системный взгляд и возможность работать постоянно… Несмотря на то, что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по усовершенствованию и по улучшению нашей экономики. И самое главное - давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу, - заявил в обращении Виктор Бабарико.

Мария Колесникова добавила, что «за последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет».

- Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь. В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию, - сказала Колесникова.

1 сентября на заявление Бабарико и Колесниковой отреагировала Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве. Экс-кандидат в президенты назвала создание новой политической партий «позитивным процессом и признаком стремления к демократии». Но Тихановская категорически не согласилась с двумя утверждениями.

- Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами, - это конституционная реформа, - заявила Светлана Тихановская.

Экс-кандидат в президенты также считает, что «намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии - означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии».

- Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала - требования граждан, потом - реформы, которые возможны только после честных выборов, - добавила Тихановская.

Позицию Светланы Тихановской в отношении партии «Вместе» поддержал незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало, который сейчас также находится за границей вместе с женой Вероникой.

- Вместо того чтобы решать самую главную проблему - освобождение политических заключенных, проведение новых выборов, при этом Лукашенко должен уйти, мы не должны уходить сегодня в какие-то кабинетные дискуссии, - заявил Валерий Цепкало в интервью телеканалу «Настоящее время».

Однако Цепкало обратил внимание, что расхождение во взглядах - это не раскол оппозиции. Но повестка дня должна быть другой, а именно - «продолжение забастовочного движения». Он также добавил, что в перспективе готов создать свою партию.

Штаб Бабарико мгновенно отреагировал на замечания Светлана Тихановской.

- Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте - добиваться тех требований, которые были консолидировано озвучены Координационным советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской, - сообщается в официальном телеграм-канале штаба Виктора Бабарико.

КСТАТИ

В Беларуси зарегистрировано 15 политических партий

Формально в Беларуси многопартийность: Минюстом зарегистрировано 15 партий. Некоторые партии не известны широко, названия других, напротив, на слуху. В их числе, например, Либерально-демократическая партия во главе с Олегом Гайдукевичем и партия «Белорусская социал-демократическая «Грамада»: ее долгое время возглавлял Станислав Шушкевич, а два года назад передал бразды правления Сергею Черечню. На слуху также партия БНФ, лидером которой сейчас является Григорий Костусёв, и Белорусская партия левых «Справедливый мир» (ею руководит Сергей Калякин). Своих сторонников имеет также и Консервативно-Христианская Партия - БНФ с бессменным лидером Зеноном Позняком. Относительно известна Коммунистическая партия Беларуси, ее возглавляет Алексей Сокол.

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