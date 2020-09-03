Беременная жена Дмитрия Кохно о задержании мужа: «Вместо планового осмотра я приехала в суд»

Надежда рассказала «Комсомолке», как задержали ее мужа. Фото: кадр видео / соцсети

Надежда у суда Центрального района. Она рассказала «Комсомолке», как задержали ее мужа.

- Вчера (2 сентября. - Ред.) я была дома, Дмитрий вышел к машине с мамой. И его задержали - было около 10 сотрудников в форме, бронежилетах и с автоматами. Мама пришла и рассказала мне о задержании. Потом мы увидели жесткие кадры с камер видеонаблюдения. Моего законопослушного мужа положили на землю как опасного преступника, - говорит Надежда.

Надежда у суда Центрального района. Фото: Эвика ОТТО

Во время задержания Дмитрий сказал, что не сопротивляется. Три часа супруга не могла его найти.

- В 102 мне сказали, чтобы я звонила в Первомайский РОВД. Там мне ничего не ответили. Потом мы еще раз позвонили с адвокатом 102. И только, когда я повысила голос, мне сказали, что муж на Окрестина. Сегодня сообщили, что Дмитрия обвиняют по статье 23.34 КоАП - это организация и участие в несанкционированном митинге, - говорит Надежда. - Страшная ночь была: сидишь, боишься, придут к тебе или не придут... Со мной остались близкие. Сын сейчас в садике. Слава Богу, он пока не понимает ничего, потому что папа периодически может уехать в командировки.

Адвокат Дмитрия Кохно Антон Гашинский сказал «Комсомолке», что пока никакой официальной информации нет.

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