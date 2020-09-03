16-летнего парня, который оказался в коме после задержания, вызвали на допрос по делу о массовых беспорядках

По словам Тимура, он шел на встречу с другом и в акциях протеста не участвовал, но его задержали. Фото: Павел МАРТИНЧИК

16-летнего Тимура вызвали на допрос по уголовному делу о массовых беспорядках. Это подтвердил его адвокат Станислав Абразей. Подросток не так давно выписался из 3-й детской больницы Минска, куда его привезли из Партизанского РУВД 13 августа с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга переломами и ушибами. Какое-то время подросток был в медикаментозной коме, лечился в больнице, после выписки продолжил восстановление в частных медицинских центрах.

Мама Тимура Татьяна о допросе сына узнала со слов дочери.

- Дочка недавно позвонила, сказала, что Тимура вызвали. По поводу чего - не сказала, - растерянно говорит мама подростка. – Он должен был поехать в больницу за какими-то документами…

- А он не дома сейчас живет?

- Нет. Ему нельзя находиться с детьми (напомним, мальчик из многодетной семьи, где 9 детей, самой младшей 7 лет – Ред.). У него панические атаки часто. Он у сестры все время.

- Как он себя чувствует?

- Вчера скорую ему вызывали. У него долгие эти панические атаки…

Известно, что Тимура доставили в УСК по Минску без его адвоката, который отправился к подзащитному сразу же как только узнал о его вызове на допрос. Подробности дела не разглашаются в интересах подростка и его семьи.