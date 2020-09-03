«Мы веником выметем всю нечесть и пену, которая всплыла»: как активисты-коммунисты провели митинг на площади Победы

Митинг прошел утром 3 сентября Фото: Виктор ПАЖИТОК

Весь мир отмечает день окончания Второй мировой войны 2 сентября, так было до недавнего времени и в соседней России. Однако не так давно россияне перенесли празднование на 3 сентября, чтобы якобы восстановить историческую справедливость - в 1945-м именно этот день решением Иосифа Сталина был объявлен Днем Победы над Японией и днем завершения Второй мировой войны.

В Минске празднование 75-летия окончания Второй мировой организовало общественное объединение «За Союз и Коммунистическую партию Союза». Активисты объединения предложили собраться у домика РСДРП, построиться в колонны и отправиться к монументу Победы, возложить там цветы и провести торжественное мероприятие.

Даниил стоял на площади в одиночестве Фото: Виктор ПАЖИТОК

Даниил, инженер в частной компании, пришел сразу к Вечному огню. В руках - алый флаг с орденом Отечественной войны и Георгиевской лентой.

- Надо знать историю. Избитая фраза: кто не знает своего прошлого - тот не имеет будущего. Но, знаете, это же абсолютная правда, - рассуждает Даниил. - История развивается по спирали, и то, что происходит в Беларуси сегодня, - это урок, который мы проходили в середине ХХ века. Тогда мы - Россия, то есть Советский Союз, и белорусские военные в том числе, - победили коричневую чуму. Это был урок, но усвоили его не все. Далеко не все - сегодня фашизм у границ республики. Вы же видите, что происходит: Польша хочет откусить кусок Беларуси, а лучше - всю ее территорию. Понятное дело, что Польша - это марионетка, за ней - США. Но не только они - еще и мировой империализм. Это ясно и очевидно же! Они Беларусь съедят и не подавятся. Поэтому я сегодня здесь - показать, что их заговор не пройдет. Мы стояли до конца и будем стоять до него вновь!

Люди собрались у домика РСДРП Фото: Виктор ПАЖИТОК

Наш разговор прерывает появление немногочисленной, но довольно яркой колонны человек на сто, обозначенной растяжкой «Бессмертный полк», флагами Беларуси, России и СССР, портретами Сталина и участников войны, гвоздиками и броскими плакатами, сообщающими что «Союз России и Белоруссии вечен и несокрушим», «Фашизм не пройдет!» и «Слава Красной Армии!».

«Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, Десятый наш десантный батальон», - несется над проспектом нестройный хор.

- Проходим, строимся, строимся, товарищи, - суетятся организаторы. - Те, кто со Сталиным - вперед становитесь, дальше - с флагами, потом - с растяжками становимся сюда! «Бессмертный полк» - становимся по центру. Активнее, товарищи, активнее!

Пока люди выстраиваются, знакомимся с Натальей. В руках у нее ватман с надписью «Беларусь врагу не отдадим!». Она живет в Минске, работает косметологом.

Наталья пришла выразить свою гражданскую позицию Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Я пришла сюда добровольно, это мое решение. Я отдаю дань памяти всем нашим предкам, которые ценой своей жизни отстояли свободу в 40-х годах. Но это еще не все - нельзя спокойно смотреть на то, что происходит на улицах Минска и других городов. Все эти хождения с бело-красно-белыми флагами - это же откат назад. Этих людей просто жалко - там же молодежь несмышленая, ничего они не понимают: ни как деньги зарабатываются, ни как тяжело завоевывалась независимость. Им сказали - они флаги в руки и пошли ходить, - обобщает Наталья.

- Поздравляю всех вас, собравшихся, с 75-й годовщиной разгрома империалистической Японии и окончания Второй мировой войны! - начинает эмоциональную речь секретарь-координатор объединения «За Союз и Коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников.

Люди собрались у обелиска Победы Фото: Виктор ПАЖИТОК

Троекратное «ура!» несется над площадью, и флаги, кажется, взмывают под самое небо.

- Все вы знаете, что сейчас происходит в республике, - продолжает оратор. - Но случился провал гибридной агрессии - белорусский народ не поддержал неофашистов, их ставленница набрала на выборах всего 10%. Но это было только начало, первый этап. Дальше они запланировали известно что - цветную революцию! Но решимость президента, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, его позиция, что хозяин в республике один - и это народ - все это поставило заслон на пути фашиствующим.

В руках у некоторых портреты Иосифа Сталина Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Но враг не дремлет, он здесь, у самого порога, у наших границ. И здесь сыграл свою роль договор о Союзном государстве. Да, оно не достроено, да, процесс его строительства длительный. Но именно то, что мы в Союзном государстве с Россией, отрезвило НАТО, которое хотело вторгнуться на территорию нашей Беларуси.

- Да! Ура! Ура! Враг не пройдет! - пронеслось над площадью.

Люди аккуратно складывали флаги Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Сегодня мы - на передовой русского мира. И все мы веником выметем всю ту нечесть, всю ту пену, которая всплыла. И все мы, собравшиеся в этом сакральном месте, сегодня уверенно демонстрируем: фашизм не пройдет!

Этот тезис за час повторился не единожды. Финальным аккордом митинга стала песня «Священная война». «Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, С проклятою ордой», - грянули собравшиеся, но едва допели первый куплет, как организатор дал отбой:

- Все. Достаточно одного куплета. Всем спасибо, товарищи!

- А наркомовские сто грамм? - послышался голос из колонны. - Праздник же, отметить надо!

- Идея хорошая, но не здесь, - отрезал организатор. - Все, кто брал флаги - аккуратно складываем, связываем и сдаем. С собой флаги и растяжки не уносим, будьте ответственными, товарищи!

Площадка у монумента Победы опустела в считаные минуты. В подземном переходе древки флагов связывались, полотнища сдавались, кажется, под подпись.

И связывали древки Фото: Виктор ПАЖИТОК

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