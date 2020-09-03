«Это реально массовый исход»: студенты пишут заявления на выход из БРСМ

Некоторые студенты выходят из БРСМ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начало учебного года в Минске ознаменовалось «Маршем студентов»: они потребовали остановить насилие в стране и провести новые честные выборы. Марш завершился жесткими задержаниями. В ответ на это студенты стали массово писать заявления на выход из БРСМ. В студенческом телеграм-канале «Отчислено», на который подписано более 65 тысяч человек, опубликованы фотографии: студенты выстраиваются в очереди, чтобы подать заявления на выход из молодежной организации.

- Действительно, очередь есть, люди приходят и стоят, - подтвердили в беседе с «Комсомолкой» студенты БГУИР. - Каждый ждет своей очереди, заявления пока принимают. Это реально массовый исход.

Желающие выйти из БРСМ собрались также около двери первичной организации в БГУ. Судя по графику, указанному на табличке, работать она должна с 8.45 до 18.00. Однако дверь оказалась закрытой. Студенты не растерялись: «А работать кто будет?» - написали они на листе бумаги и прикрепили к двери.

Сообщается, что БРСМ массово покидают студенты Гродненского государственного университета, сдают членские билеты в БГЭУ и других вузах республики. В БГЭУ руководители университетской ячейки дали неправильный образец заявления. Когда люди стали приносить пачки заполненных бланков, им стали отказывать - якобы документ не соответствует нормативу.

Схожая ситуация произошла в Университете культуры и искусств - там секретарь БРСМ сначала сказал, что определенной формы заявления для выхода из организации нет, а когда студенты принесли заявления, написанные в произвольной форме, он отказывался их принимать, ссылаясь, что оформлены неверно.

СПРАВКА «КП»

В БРСМ - Белорусском республиканском союзе молодежи - по официальным данным, состоит 480 тысяч человек. Вступительный взнос - 2 рубля, периодические членские взносы для школьников и солдат-срочников - 1 рубль, для учащихся ссузов, ПТУ и вузов, сельской работающей молодежи и безработной молодежи - 3 рубля, для городской работающей молодежи - 4,5 рубля.

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