Белорусские университеты о задержании студентов: «За гражданскую позицию никого у нас не отчисляют»

Несмотря на мирный характер выступления, молодых людей разгоняли и увозили в автомобилях люди в балаклавах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новый учебный год начался со студенческого марша против насилия. Несмотря на мирный характер выступления, молодых людей разгоняли и увозили в автомобилях люди в балаклавах. Во время одной из таких акций задержали и трех журналистов «Комсомолки», сейчас их судят за организацию массовых беспорядков (подробности на с. 4). Кроме того, студенты стали массово нести заявления о выходе из БРСМ (об этом - на с. 7).

Многие учреждения образования еще в середине августа выставили на своих сайтах официальные объявления, осуждающие агрессию и насилие в отношении мирных демонстрантов. Другие присоединились позже, а некоторые свою позицию никак не выразили. При этом студенты и родители обрывают телефонные линии университетов с вопросом: «Отчислят ли за участие в акции протеста?»

Министерство образования считает, что решать это должны сами вузы.

- Администрация учебного заведения должна сама принимать такое решение в зависимости от каждого случая, - приводит Sputnik слова пресс-секретаря ведомства Людмилы Высоцкой. Она также уточнила, что такие решения должны принимать, «когда придет бумага из милиции».

«Для нас ценен каждый наш коллега: и преподаватель, и ученый, и студент»

Руководство БГУ в обращении на своем сайте от 14 августа написало, что не принимает насилия в любом его проявлении.

- В последние дни мы получаем много обращений от студентов и преподавателей. Мы слышим вас и разделяем вашу обеспокоенность по многим вопросам. Заверяю, что за участие в мирных акциях отчислений и увольнений в БГУ не будет. Для нас ценен каждый наш коллега: и преподаватель, и ученый, и студент. Мы с уважением относимся к их мнению, если только оно не выражает насилия и провокаций, - объяснил ректор БГУ Андрей Король.

В пресс-службе вуза нам подтвердили, что позиция университета по этому поводу не изменилась: отчислять задержанных на протестах студентов или преподавателей только из-за этого никто не будет.

Коллектив Лицея БГУ, где 1 сентября произошли жесткие задержания учащихся на мирной акции, также разместил на своем сайте открытое письмо, осуждающее насилие и агрессию. И напомнил, что белорусам Конституцией гарантируется свобода митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, а каждый человек имеет право на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. «Сотрудники Лицея БГУ осуждают все формы агрессии и насилия, тем более на территории учреждения образования, ведь Лицей всегда являлся примером спокойного и уважительного отношения не только к своим ученикам, учителям и выпускникам, но и всем согражданам, мирно выражающим свою позицию», - говорится в обращении.

Минский лингвистический университет, на акции возле которого 1 сентября задержали двоих студентов, на своей странице в соцсетях вывесил объявление, смысл которого сводится к следующему: выходите на митинги вне стен университета.

- В создавшейся ситуации ректорат принял решение: строго предупредить студентов, которые считают необходимым выходить на митинги, делать это вне стен университета и не нарушать Устав МГЛУ и Правила внутреннего учебного распорядка. Вчерашние события были грубым нарушением действующих в университете локальных правовых документов (…) Студенты должны знать, что участие в несанкционированных мероприятиях является нарушением законодательства и влечет за собой как минимум административные штрафы и задержание.

А утром 3 сентября студенты вуза сообщили, что их день начался с лекции о борьбе с организованной преступностью, которую им прочитал подполковник МВД Алексей Бондарович.

Впрочем, задержанных студентов никто отчислять не станет, уверяет ректор МГЛУ Наталья Баранова. Двоих задержанных накануне студентов университет в тот же день получил обратно, «потому что мы хотим с ними работать, и они будут у нас учиться».

- Мы имеем право отчислять студентов только на основании кодекса, при нарушении устава университета или правил внутреннего распорядка. За гражданскую позицию никого у нас в стране не отчисляют. Если студент совершил что-то противоправное, он будет отвечать по закону, но отчислен за это не будет. Ребята молодые и горячие, они выражали свою позицию на акциях как умели. Года четыре тому назад у нас задержали студента на 15 суток, он потом принес справку о задержании и продолжил учиться, - рассказала ректор.

Руководство Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники также заверило, что отчислять студентов за выражение гражданской позиции не намерено.

- Мы с уважением относимся к мнению и гражданской позиции каждого обучающегося, преподавателя и сотрудника, а также к возможности высказывания и отстаивания различных взглядов в рамках законодательства Республики Беларусь. Со всей ответственностью заявляем, что за участие в мирных акциях отчислений и увольнений в БГУИР не будет, - говорится в сообщении университета на официальной странице в соцсетях.

«Обратились официально, чтобы нам выделили ОМОН»

Руководство Белорусского национального технического университета на официальной странице в Instagram заявило, что решать все вопросы нужно мирным путем.

- За участие в мирных акциях отчислений и увольнений в БНТУ не будет. Мы ценим каждого студента, преподавателя и работника университета и с уважением относимся к его мнению и позиции, если только оно не выражает насилия и провокаций. Наши социальные сети и горячая линия БНТУ всегда открыты для выражения мнений и предложений руководству БНТУ. Мы будем это обобщать и открыто обсуждать, - говорится в сообщении.

К слову, на линейку первокурсников руководство пригласило ОМОН - для обеспечения правопорядка и безопасности. Люди в балаклавах дежурили в главном корпусе и 2 сентября, когда студенты пришли разговаривать с проректором. Они просили студентов разойтись и не создавать провокаций. В редакцию попала запись разговора студентов БНТУ и первого проректора Георгия Вершины, где проректор пояснил: силовиков он вызвал сам.

- Мы обратились официально, на основании закона о местном самоуправлении, в администрацию Советского района выделить для охраны правопорядка БНТУ силовые структуры. Люди в балаклавах - это ОМОН. Люди в гражданском - это оперативные работники. Они и сегодня на территории БНТУ. Это не запрещается. У меня самое главное - безопасность людей. И если случается трагедия со студентом - я в тюрьму пойду, - говорит проректор.

На «Марше студентов» задержали нескольких студентов БНТУ, один из них находится на Окрестина - его осудили на 10 суток. Остальных студентов, как сообщил ректорат, забрали деканы факультетов под честное слово.

СКАЗАНО!

- Да, молодежь всегда была активной, любит походить, побузить, - сказал 3 сентября Александр Лукашенко. - Мы это тоже понимаем, но призываем их к тому, чтобы закон соблюдался. Особенно студентов. Ну чего не хватает студентам? Мы сохраняли количество бюджетников, что было в советские времена. Хотели ограничиться (допустим, на 50 тысячах бюджетников, и все), но желающих получить высшее образование было гораздо больше. Мы дали отсрочку от армии - пожалуйста, учитесь. Не хочешь учиться - иди в армию, устраивайся на работу, если отслужил. Но порядок в стране должен быть.

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