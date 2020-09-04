После двух лет отработки около 80% молодых белорусских учителей не меняют школы

Все чаще в педагогику люди приходят по призванию. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Большинство выпускников педагогических учебных заведений, как оказалось, остаются работать и дальше на своем первом рабочем месте, куда попали по распределению.

- Закрепление молодых специалистов после двух лет отработки - в среднем 75 - 80%, самый низкий процент - чуть больше 50 - в Минске, а самый высокий - 90% - в Брестской области, - рассказала Оксана Василевич, завотделом оргработы ЦК Белорусского профсоюза работников образования и науки.

Проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка Александр Маковчик считает, что одна из причин - повышение внутренней мотивации людей, выбирающих педобразование. Но по-прежнему интерес к профессии учителя у девушек выше, чем у юношей, которых среди студентов столичного БГПУ под 20%. Правда, около 40% юношей на трех факультетах - физико-математическом, историческом и физвоспитания.

- У нас 100% выпускников ежегодно распределяется. Мало того, еще и те, кто обучался на платном, изъявляют желание: в 2018-м было 7 таких выпускников, в 2019-м - 14, в 2020-м - 3, - говорит Маковчик. - Случаи отказа от распределения - единичные.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Минтруда и соцзащиты, сообщил, что в 2019-м в службе занятости было зарегистрировано всего 530 выпускников всех видов педагогических учебных заведений. Среди выпускников вузов чаще всего за поиском работы обращаются экономисты (почти 25%) и юристы (21%).

- В последнее время закрывается много школ в деревнях. Детей распределяют в укрупненные школы, а что с учителями в таких случаях? - поинтересовалась «Комсомолка» у представителя Минтруда.

- Если школы закрываются, мы всегда помогаем таким людям найти новые места работы, - заверил Олег Токун. - Поскольку в каждом районе есть много других учреждений, где могут быть задействованы педагоги: учреждения социальные, культуры, спорта. Школа же не сразу закрывается, это достаточно длительный процесс, в течение которого решается большинство проблем.

ДЕНЕЖКИ

От чего зависит зарплата учителя?

У учителей, как известно, не самые высокие зарплаты. А сколько получает в среднем педагог-новичок, работающий по распределению?

- Зарплата учителя зависит от стажа работы, категории. На начальном этапе она порядка 600 рублей, - рассказал Александр Маковчик. - А еще от премиального фонда и той поддержки, которую оказывает учреждение образования в районе, поэтому может варьироваться.

В Общереспубликанском банке вакансий на 3 сентября я нашла 312 свободных мест для учителей в сельских и городских школах. Зарплаты действительно разные. Так, в средней школе д. Ратичи Гродненского района ищут учителя физики и информатики с зарплатой от 375 рублей. А учителю математики в школе в национальном оздоровительном центре «Зубренок», где дети отдыхают круглый год на берегу озера Нарочь, не прерывая при этом учебного процесса, предлагают вакансию с зарплатой от 1000 рублей, но при этом требуется положительная характеристика с предыдущего места работы (учебы).