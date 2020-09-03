Кадровые перестановки: Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза, председателей КГБ, КГК и обновил руководство в районах Гомельской области

Фото: пресс-служба президента Беларуси

3 августа Александр Лукашенко провел кадровые перестановки. Председателем Комитета государственной безопасности стал Иван Тертель - экс-глава Комитета госконтроля. Исполняющим обязанности председателя КГК назначен Василий Герасимов - бывший первый заместитель председателя этого ведомства. Валерий Вакульчик, который почти 8 лет возглавлял КГБ, теперь стал госсекретарем Совета безопасности вместо Андрея Равкова. На пост зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета назначен Вячеслав Россолай.

Чем в дальнейшем займется Андрей Равков - пока неизвестно. Лукашенко поручил главе администрации Игорю Сергиенко трудоустроить его:

- Андрей Алексеевич же не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны (раньше Андрей Равков был министром обороны. - Ред.) все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате, - заявил президент.

Также Александр Лукашенко добавил, что считает Равкова надежным человеком.

- Мы с вами договорились, что вы его пригласите, я с ним потом поговорю. Предоставим ему работу. У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он еще молодой генерал.

Андрей Равков Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Заместителем премьер-министра Беларуси назначен Анатолий Сивак - экс-глава Мингорисполкома. На его место пришел Владимир Кухарев - бывший вице-премьер.

- Настало время провести эту ротацию. Я уверен, что и правительство получит опытного человека, толкового, знающего эту сферу. И город Минск получит активного, деятельного человека в виде бывшего вице-премьера, - отметил президент.

Александр Лукашенко согласовал и назначение новых председателей некоторых райисполкомов Гомельской области.

Ушел на повышение Андрей Барановский - бывший председатель Октябрьского райисполкома. Теперь он займет пост зампредседателя Гомельского облисполкома. А на его место назначен Сергей Довгалев - первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома.

Гомельским райисполкомом будет руководить Сергей Ермолицкий - до недавнего времени он возглавлял управление Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области. Место главы Добрушского района займет Дмитрий Козел - первый зампредседателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома. Жлобинский райисполком возглавит директор предприятия «Амкодор-Гомель» Александр Григоренко.

3 сентября Александр Лукашенко сделал кадровые перестановки. Фото: БелТА

В процессе ротации чиновников Александр Лукашенко отметил, что Беларусь оказалась один на один с агрессией извне и поблагодарил российскую сторону за поддержку:

- Ошибок нельзя допустить. Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули, - цитирует президента его пресс-служба.

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