«Родители должны обеспечить школьником питание каждые 3,5 - 4 часа, иначе ребенка могут признать находящимся в СОП»

Специалисты уверены, что школьное питание - почти диетическое. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На согласовании в Минздраве сейчас находится проект по корректировке школьного питания. Одна из основных задач - добиться снижения закладки сахара на 20 - 25% и соли на 30%. Кроме того, предлагается разнообразить ассортимент школьных буфетов и меню детских садов и школ такими функциональными продуктами питания, как сухие завтраки с льняной клетчаткой, кисель, батончики-мюсли с пищевыми волокнами, молочный шоколад, обогащенный кальцием и витамином D, шоколад с добавлением инулина и др.

Но даже сейчас школьное питание можно назвать диетическим, убеждена Алла Малахова, заведующая отделением гигиены детей и подростков ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Потому что для приготовления блюд не используется комбижир и маргарин, запрещены костные бульоны, острые приправы и жарка во фритюре. Таких же здоровых принципов приготовления продуктов специалист советует придерживаться и родителям школьников.

- Если родители не соблюдают нормы здорового питания, то они должны готовить детям отдельно, использовать свежие и полезные продукты, - призывает Алла Малахова и напоминает об ответственности взрослых, которым не нравится, как детей кормят в школе. - Питание в школе - платная услуга, от которой вправе отказаться родители. При этом их обязанность - обеспечить школьником питание каждые 3,5 - 4 часа. В противном случае ребенка могут признать находящимся в СОП (социально опасном положении. - Ред.).

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