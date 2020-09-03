Задержанные журналисты «Комсомолки», tut.by и БелаПАН остались на вторую ночь на Окрестина. До того они сутки провели в РУВД

Журналисты "Комсомолки" 1 сентября выполняли свою обычную работу - наблюдали события. чтобы информировать о них читателей.

Дела всех шестерых журналистов, которые были задержаны вечером 1 сентября во время работы на студенческой акции протеста, 3 сентября в суд так и не привезли. Ни в канцелярии суда, ни в РУВД, куда дела накануне отправили на доработку, ничего пояснить не могли.

Уже сутки журналисты «Комсомолки», tut.by и БелаПАН находятся в ИВС на Окрестина. До этого они провели ночь в РУВД.

Вечером 1 сентября наши коллеги вышли на работу в город – в Минске проходила студенческая акция протеста. На репортаж отправились журналистка «Комсомолки» Мария Элешевич, фотокорреспондент Святослав Зоркий (Сергей Щеголев) и видеооператор Никита Недоверков. Около 17 часов стало известно, что их задержали и отвезли в РУВД Октябрьского района. Журналисты успели сообщить в редакцию, что их задержали для проверки аккредитации. При этом все они были визуально обозначены как журналисты – все трое были с бейджами, на которых крупными буквами написано «Пресса», Святослав Зоркий и Никита Недоверков были одеты в жилетки с такими же надписями. Также были задержаны и оказались в РУВД журналисты tut.by Надежда Калинина, Алексей Судников, журналист БелаПАН Андрей Шавлюго.

Как позже рассказывали в суде свидетели из ОМОН, именно по жилеткам они и вычисляли в толпе «координаторов протеста». Журналистов обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Работать на акциях протеста журналисты имеют право по закону – для этого не нужно никаких специальных разрешений. А препятствование работе журналиста может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

В РУВД вместо трех часов (на такой срок могут задерживать, чтобы установить личность) журналисты провели всю ночь. Им объяснили, что составлены протоколы по статье 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Возможное наказание - штраф до 765 рублей или административный арест (сутки). На следующий день состоялся суд. Время начала процесса не было известно заранее, поэтому десятки коллег приехали в суд с утра и весь день дежурили у стенда с расписанием дел. По уже устоявшейся практике со времен пандемии коронавируса журналистов в суд не привозили, оставили в РУВД – судья связывалась с ними по скайпу. Дела журналистов «Комсомолки» рассматривала судья Ольга Неборская. Как выяснится позже, протоколы в отношении всех троих журналистов «Комсомолки» были написаны как под копирку: шли впереди толпы, призывали не останавливаться, идти вперед, указывали, когда поворачивать направо или налево. Слушания в суде продолжались до позднего вечера и, в результате все шесть протоколов, которые составили на журналистов, отправили на доработку.

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