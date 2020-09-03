Денису Дудинскому и Дмитрию Кохно дали 10 суток. Кохно в суде шутил про свой Инстаграм

Денис Дудинский и Дмитрий Кохно - одни из самых известных и популярных ведущих страны. Фото: личный архив

Известных телеведущих задержали в среду вечером. Обстоятельства задержания Дениса Дудинского пока неизвестны – он вышел с работы около 17.30 и перестал снимать телефон. А потом аппарат и вовсе оказался отключен.

Жена Дмитрия Кохно, находящаяся на последнем месяце беременности, рассказала, что Дмитрий вышел к машине с мамой. Его задержали около 10 сотрудников в форме, бронежилетах и с автоматами, с криками «лицом в пол». Дмитрий не сопротивлялся и сразу лег на асфальт. Жестокие кадры этого задержания с камер видеонаблюдения были опубликованы в интернете.

Три часа супруга Надежда не могла его найти.

- В 102 мне сказали, чтобы я звонила в Первомайский РОВД. Там мне ничего не ответили. Потом мы еще раз позвонили с адвокатом 102. И только, когда я повысила голос, мне сказали, что муж на Окрестина. Сегодня сообщили, что Дмитрия обвиняют по статье 23.34 КоАП - это принятие участия в несанкционированнном массовом мероприятии, - говорит Надежда. - Страшная ночь была: сидишь, боишься, придут к тебе или не придут... Со мной остались близкие. Сын сейчас в садике. Слава Богу, он пока не понимает ничего, потому что папа периодически может уехать в командировки.

В четверг адвокат Дудинского, а также жена и соведущая Катерина Раецкая дежурили в суде Центрального района. Поскольку в расписании судов слушаний этого района фамилии ведущих так и не появились, стали прозванивать по другим судам. И узнали, что процесс состоится в суде Первомайского района. Но суд начался в 14.40, а расписание на стенде появилось только после 15. Таким образом, жена и адвокат на процесс они не попали. Дениса судили по скайпу, то есть в суд телеведущего не привозили – он находился в ИВС на Окрестина. Напомним, что право на защиту гарантировано Конституцией. Денису первому вынесли приговор - 10 суток ареста.

- Я как женщина хозяйственная в это время отдавала передачу на Окрестина, потому что защитой должен заниматься адвокат. А жена обеспечить уют даже в местах временного содержания. Спасибо волонтерам за провиант, который они заботливо подготовили заранее. Я, как человек культуры, принесла книги Кундеры и Макаревича, сканворды, ну и теплые вещи с предметами гигиены, по классике, - сказала Катерина Раецкая.

Тем временем, в здании суда Первомайского района собрались родные и друзья Дмитрия Кохно. Рядом с Надеждой, которая находится на девятом месяце беременности, в суде его мама Ирина Вячеславовна. Она была рядом в момент задержания сына.

- Я была морально готова, что сына могут задержать. И когда мы увидели, что во двор заезжает микроавтобус. Я сказала: «Сын это за тобой». Они кричали: «Брось ключи на землю, упасть на землю». Классическая схема, - рассказала нам мама Дмитрия. Видео задержания было опубликовано.

В суде Дмитрий Кохно полностью признал вину. И попросил о смягчении наказания, потому что у него 2-летний сын и жена на 9 месяце беременности, а также 84-летняя бабушка, которая не может ходить.

В суде выяснилось, в каком конкретно участии обвиняют Кохно. В воскресенье, 23 августа он шел по проспекту Победителей с бело-красно-белым флагом.

- Почему вас задержали?- спросил судья Алексей Трусевич.

- Потому что я участвовал в шествии с 15 до 15.30 23 августа.

- У вас была символика?

- У меня был только бело-красно-белый флаг.

- Почему вы пошли на митинг?

- Высказать свою гражданскую позицию.

- У меня пока вопросов нет, у защитника имеются? - сказал судья.

Дмитрий Кохно в суде умудрялся еще и шутить. Фото: Эвика ОТТО

Адвокат начал допрос. Он спросил у Дмитрия, как его задерживали. Кохно рассказал, что он вышел к машине положить пиджак.

- В двери на ручку сзади я вешал пиджаки, после чего повернув голову увидел около 8 человек в военной форме с винтовками, бегущих на меня с криками: «Лежать мордой в пол». Я моментально упал на землю. Мне заломали руки, подняли. После чего меня как злого преступника посадили в машину на колени, уперли головой в пол. И таким образом везли меня в Центральное РУВД, - сказал Дмитрий.

Родные Дмитрия Кохно. Фото: Эвика ОТТО

Адвокат уточнил, применяли ли физическое насилие в отношении телеведущего. Дмитрий ответил, что не более того, что он рассказал ранее. Тогда защитник спросил, применялось ли психологическое насилие.

- Мне кажется, что достаточно было бы повестки. И я явился бы как законопослушный гражданин. В данном случае напугали мою мать и жену, - ответил Дмитрий.

Дмитрий Кохно также рассказал, что в ИВС на Окрестина к нему насилия не применяли. Адвокат уточнил, сможет ли Кохно оплатить штраф. Дмитрий подтвердил, что платежеспособный.

Дальше судья Трусевич показ распечатанные снимки из Инстаграма, где Дмитрий Кохно с бело-красно-белым флагом и уточнил: «Вы подтверждаете, что это вы?».

- Да, это я. Только не вижу количества лайков, но сейчас это не важно, - пошутил Дмитрий.

- На фотографии изображен Кохно с бело-красно-белым флагом, - сказал судья.

Судья рассмотрел и другие письменные материалы по делу. Среди них была характеристика бывшего генерального продюсера Белтелерадиокомпании.

- Я, Кухто Сергей Александрович, знаю Дмитрия Кохно как порядочного ответственного доброжелательного человека, обладающего высокими морально нравственными качествами и любящего свою родину - Республику Беларусь. Дмитрий Кохно обладает широким спектром личностных положительных качеств таких, каких как бесконфликтность, умение рассудительно и здраво подойти к решению любого вопроса, готовность оказать помощь и поддержать коллег в трудной ситуации, - зачитал судья Трусевич.

Адвокат попросил дать ему право на дополнение после того как рассмотрели письменные материалы по делу.

- Высокий суд, и все присутствующие, я полагаю, что при данных обстоятельствах, которые излагает мой подзащитный Кохно, суд имеет моральное право и юридическую возможность назначить наказание не связанное с арестом и изоляцией от общества. Мы видим, что Кохно абсолютно адекватный белорус, который болеет и переживает за свою родину, и за то, что происходит на родине. У него есть семья, он социально не опасен, у него есть сын, которому чуть больше двух лет, у него есть супруга, которая нуждается в нем, так как находится на последнем месяце беременности.

Антон Гашинский также сделал акцент на конституционном праве телеведущего.

- Кроме этого, я полагаю, что Кохно выйдя на несанкционированный митинг реализовывал свое конституционное право на свободное выражение своей воли и участие в массовых мероприятиях. И это конституционное право не может быть ограничено ни законом, не подзаконным актом. То, что данное мероприятие не было согласовано с Мингорисполкомом лишь свидетельствует о том, что Мингорисполком это не сделал, а не то, что те 100 или 200 тысяч человек, которые вышли в тот день на улицу совершили правонарушение и нарушили закон. Кроме этого я хочу отметить параллельно в городе Минске проходил митинг за действующую власть с символикой красно-зеленого цвета. При этом это тоже были несанкционированные мероприятие. Но почему-то ни одно лицо не привлекается к ответственности. Двоякое толкование закона в данном случае невозможно. Если закон есть, он един для всех, - подчеркнул адвокат.

Затем Гашинский добавил, что «административный процесс может быть прекращен по статье 8.2 КоАП за малозначительностью».

- Суд заслушав объяснение лица в отношении, которого ведется административный процесс, изучив письменные материалы по делу, приходит к выводу, что вина Кохно Дмитрия Вадимовича установлена и доказана, квалифицирует его действия по части 1 статьи 23.34. И назначает административное взыскание в виде ареста на 10 суток. Данное решение вы вправе обжаловать в течение 5 дней, - заключил судья Алексей Трусевич.

Денис Дудинский получил также 10 суток ареста на несколько часов раньше.

БУДЬ В КУРСЕ

Оба ведущих были отстранены от эфира еще в июне за то, что публично высказали мнение о задержаниях в очередях к магазину symbal.by. А потом за считаные дни до начала «Славянского базара» ведущие конкурса молодых исполнителей Денис Дудинский и Екатерина Раецкая узнали, что не будут его вести.