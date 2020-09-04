«Не могу назвать цвет своих штанов – мне еще работать». В суде по делу журналистов выступают омоновцы с измененными фамилиями

Журналисты задержаны уже третьи сутки

Утром 4 сентября в суде Октябрьского района Минска продолжились суды над задержанными журналистами. Напомним, шесть человек задержали во время работы на студенческой акции протеста - Мария Элешевич, журналист «Комсомолки», Святослав Зоркий (Сергей Щеголев), фотокорреспондент «Комсомолки», Никита Недоверков (Дуболеко), видеооператор «Комсомолки», журналисты TUT.BY Алексей Судников и Надежда Калинина, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго.

2 сентября суд отправил дела всех шестерых журналистов на доработку. 4 сентября процесс возобновился. Первым слушают дело Марии Элешевич. Адвокат попросил прекратить дело, потому что в протоколе не исправили нарушения, а завели новый протокол – там указано новое место задержания и время. Это значит, что адвокату нужно опросить новых свидетелей, найти новые видео. Суд отказал, процесс продолжается. На то, чтобы ознакомится с новым делом, у адвоката было только несколько минут.

В протоколе сказано, что Мария 1 сентября с 15.30 до 16.20 приняла активное участие в уличном шествии, чем нарушила закон. Периодически призывала продолжать проведение несанкционированное массовое мероприятие.

Марию в суд не вызвали, она по-прежнему находится на Окрестина - в изоляторе Мария и еще пятеро коллег провели уже две ночи. Суд связался с Марией по скайпу. Теперь монитор повернут так, что виден только судье – на прошлых судебных заседаниях экран могли увидеть и слушатели. Мария рассказывает, что выполняла редакционное задание.

- Видно, что я держу в руках телефон. Не имела при себе никаких плакатов, протестных символов. Никого ни к чему не призывала. Я выполняла свою журналистскую работу. Никто из моих коллег не руководил мероприятием, снимали фото и видео.

Первым выступает свидетель, который представился Анатолием Млечко, прапорщиком милиции, сотрудником ОМОН с высшим образованием. Он рассказывает, что 1 сентября работал в гражданской одежде.

- Из толпы очень сильно выделялась девушка, которая общалась с участниками, говорила, чтобы они продолжали следовать в сторону проспекта Независимости и просила не останавливаться. Подходила к нескольким участникам и говорила, чтобы они продолжали движение: «Не останавливаемся, идем-идем».

- Я не общалась с колонной на этом этапе. Я брала интервью около 12-13 часов, на этапе 15 часов я не общалась с протестующими вообще, - категорически не согласна Мария.

«В Беларуси нет такого понятия, как секретный свидетель. Это какое-то нормотворчество Октябрьского РУВД»

Адвокат Андрей Мочалов заметил, что личность свидетеля не установлена, документы не были предоставлены суду. Более того, у адвоката есть протокол изменения анкетных данных омоновцев, в котором сказано, что им изменили фамилии, потому что милиционеры опасаются давления на себя и свои семьи. Свидетели по-прежнему в балаклавах, как и на всех предыдущих процессах. Защитник просит вызвать свидетелей из ОМОН в суд, чтобы они выступили лично.

- Эти два лица ненастоящие, их личность изменена. В Беларуси нет такого понятия, как секретный свидетель. Это какое-то нормотворчество Октябрьского РУВД. Ни один сотрудник ОМОН не был покалечен, не избит. В отличие от тысяч мирных граждан. Какая им опасность грозит? Также прошу вызвать в суд лицо, в отношении которого ведется административный процесс. Это не дебошир, не алкоголик, это журналист международного СМИ. Никакой необходимости задерживать ее нет.

Адвокат уточняет у свидетеля, как он выглядел вечером 1 сентября. Омоновец был в гражданской одежде. Защитник спрашивает про цвет штанов.

- Это служебная информация. Я сотрудник спецподразделения, я не могу говорить эту информацию, мне еще работать.

В зале возмущаются, судья предупреждает об административной ответственности за неуважение к суду.

- Правильно я понимаю, что вы находились в толпе? В отношении вас тоже ведется процесс по статье 23.34? – задает еще один вопрос адвокат. За свидетеля отвечает судья – нет, не ведется.

Второй свидетель, который назвался Александром Летковским, милиционером ОМОН, говорит, что у Марии был в руках телефон, она что-то писала.

- Она призывала людей двигаться дальше, не останавливаться.

- Такого не было, я никого ни к чему не призывала. Я на этом участке не общалась с толпой, - повторяет Мария.

- Испытываете ли вы какие-то неприязненные чувства к участникам шествия? Проявляете ли вы к ним уважение? – спрашивает адвокат свидетеля.

- Это не относится к делу.

Адвокат Андрей Мочалов обратил внимание на то, что свидетели из ОМОН не хотят отвечать на многие вопросы и предположил, что это связано с тем, что они не хотят противоречить друг другу. Защитник просит прекратить дело за недоказанностью или отправить его на доработку.

- Состав, который вменяется Марии Элешевич, является абсурдным, ничем не подтверждается. Зашита предоставила целый пакет доказательств, которые опровергают это. В отличие от свидетелей из ОМОН, Мария ни в чем себе не противоречила, четко говорит о том, что делала и чем занималась. На видеозаписях видно, что на ней есть бейджик, она в шествии не участвует, никому указаний не дает. Видно, что она склонившись над телефоном или блокнотом, что-то пишет. Это то, что входит в рамки ее редакционного задания. У Элешевич отсутствует какой-то мотив. Она реально профессионал в своем деле, в чем причина ей руководить толпой?

Суд признал Марию виновной и назначил ей 3 суток. Это значит, что сегодня ее освободят - 3 суток с момента задержания истекают в 16.50 4 сентября.

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