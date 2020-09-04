«Вы мужчина в годах, лысоватый». Сотрудник ОМОН - о том, как опознал журналиста «КП», который якобы координировал толпу

Белорусских журналистов задержали во время работы и судят как участников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продолжаются суды над задержанными три дня назад журналистами. Фотограф «Комсомолки» Святослав Зоркий (Сергей Щеголев) по версии сотрудников милиции, которые составляли протокол, принял участие в уличном шествии, чем нарушил закон. Там же сказано, что он призывал участников шествия продолжать движение. Такие же протоколы составлены и в отношении других наших коллег, которые были задержаны вечером 1 сентября во время студенческой акции - журналистов «КП» Марии Элешевич, Никиты Недоверкова (Дуболеко), журналистов TUT.BY Надежды Калининой и Алексей Судников, журналист БелаПАН Андрей Шавлюго. Сейчас журналистов обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Работать на акциях протеста журналисты имеют право по закону – для этого не нужно никаких специальных разрешений. А препятствование работе журналиста может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Святослав Зоркий свою вину отрицает. Он говорит, что выполнял свою работу – делал фотографии, участников шествия ни к чему не призывал.

Святослав дает показания по видеосвязи, монитор повернут к судье. Судя по всему, Святослав надел капюшон – судья попросила снять его, иначе это будет расценено как неуважение к суду. При этом свидетели из ОМОН во время процессов над журналистами дают показания только в балаклавах – видны только их глаза.

- Вы можете надеть маску, но ваш головной убор должен быть снят, - говорит судья Ольга Неборская. Позже она разрешила Святославу Зоркому задать свидетелю вопрос о своей прическе, но после этого ему нужно будет снять капюшон.

Александр Летковский, сотрудник ОМОН вечером 1 сентября дежурил на акции протеста в гражданской одежде. В суде он выступает в качестве свидетеля.

- Данный гражданин подбадривал и всячески помогал движению толпы. Подсказывал, куда им необходимо двигаться: «Продолжаем, ребята, движение вперед! Молодцы, не сдаемся», - приводит цитаты сотрудник ОМОН.

Святослав Зорки й говорит, что таких слов не произносил и уточняет:

- Скажите, а какая у меня прическа?

- Ну вы мужчина в годах, насколько я помню, поэтому немножко лысоватый, - говорит свидетель. Уточним, что когда Святослав был на акции, он был совершенно лысым - с бритой головой.

Александр Летковский говорит, что запомнил Святослава и по ярким часам - «оранжевым или красным».

Еще один сотрудник ОМОН, Анатолий Млечко, тоже нес службу во время акции протеста. Он выявлял в шествии провокаторов.

- В тот момент было много прессы в синих жилетках. Обратил внимание на гражданина Щеголева Сергея Васильевича, который осуществлял съемку. В районе улицы Интернациональной он призвал не останавливаться и продолжать движение.

- Я не разговариваю с протестующими вообще, это противоречит нашей профессиональной этике, - возражает Святослав Зоркий. – Я не возглавляю колонну, я фотографирую, - говорит Святослав.

Адвокат Андрей Мочалов в очередной раз просит суд изменить меру пресечения задержанным журналистам или привезти их в суд под стражей.

- Также я прошу вызвать участкового инспектора милиции, который опрашивал сотрудников ОМОН как свидетелей. В материалах дела есть документ о том, что их данные засекречены, и это вымышленные фамилии.

В суде объявлен перерыв до 15.40.

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