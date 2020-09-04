«Признать виновными и назначить трое суток». Журналистов «КП» освободят вечером 4 сентября

Наших журналистов признали виновными, хотя на акции они были на редакционном задании, с удостоверениями журналистов, в жилетах "ПРЕССА".

4 сентября суд признал троих журналистов «КП» виновными в том, что они участвовали в несанкционированной акции и назначил каждому трое суток ареста. Это значит, что наших коллег должны отпустить не позже, чем в 16.50 четвертого сентября – именно в это время истекает трехдневный срок их заключения.

Напомним, журналистка «Комсомолки» Мария Элешевич, видеооператор Никита Недоверков (Дуболеко) и фотограф Святослав Зоркий (Сергей Щеголев) были задержаны около 17 часов 1 сентября во время работы на студенческой акции протеста. Уточним: право журналистов работать на массовых мероприятиях закреплено законом – выходя на репортаж с акции протеста, они ничего не нарушают.

Их отвезли в РУВД якобы для проверки аккредитации, но в итоге в отделении милиции они провели ночь. 2 сентября их отвезли в изолятор на Окрестина. Там же оказались задержанные журналисты TUT.BY Алексей Судников и Надежда Калинина, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго, всех их также задержали 1 сентября на студенческой акции.

Суд Октябрьского района дважды рассматривал дела наших коллег. 2 сентября, на следующий день после задержания их протоколы рассмотрели в суде и отправили на доработку. В деле были существенные неточности, у адвоката были вопросы и к свидетелям, сотрудникам ОМОН – установить их личность было невозможно из-за того, что мужчины сидели в масках, свои паспорта суду они не предоставили. Фамилии, которыми они представлялись, подтверждала только сотрудница РУВД, которая находилась в тот момент рядом со свидетелями.

Третьего сентября коллеги задержанных журналистов снова собрались с утра в суде и провели там весь день до вечера – судебное заседание так и не было назначено. Четвертого сентября суд все же состоялся. В этот день в суде выступили свидетели под засекреченными фамилиями - это подтверждается рапортом из РУВД. Такого понятия, как секретный свидетель, белорусским законодательством не предусмотрено. Свидетели заявляли, что журналисты то руководили толпой, то «подбадривали участников шествия», то координировали движение людей. Ничем, кроме показаний свидетелей, эти слова не подтверждались. Журналисты свою вину не признавали. Генеральный директор ЗАО «БелКП-Пресс» Наталья Галезник не раз повторяла в суде, где выступала свидетелем, что считает задержание своих сотрудников незаконным – они только выполняли свою работу и не являлись участниками акции.

Адвокат журналистов «Комсомолки» Андрей Мочалов заявил, что постановления будут обжалованы.

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