Продление и приостановление проверки: что СК ответил гомельскому подростку, которого при задержании избили и сломали руку

СК ответил гомельскому подростку, которого при задержании избили и сломали руку Фото: Личный архив

Избитый в Гомеле после акции протеста 17-летний парень получил ответ из Следственного комитета. Молодой человек сообщал в СК об избиении силовиками. Суть ответа парень не совсем понял, процитируем выдержку из письма следователя дословно:

- По вашему заявлению о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов вынесено постановление о продлении срока проверки по сообщению о преступлении принято решение о приостановлении проведения проверки (пунктуация сохранена, скан письма есть в редакции. - Ред.).

Молодой человек не может понять, что это значит.

- Как я понял, меня просто отшили, - полагает парень.

«УГРОЖАЛИ УДАРИТЬ ШОКЕРОМ, ЕСЛИ ПРОДОЛЖУ ХРИПЕТЬ»

Молодого человека не просто сильно избили, а причинили серьезные травмы, в том числе - перелом руки. Вот что гомельчанин рассказал «КП» о произошедшем с ним 11 августа:

- Мы с друзьями были в центре города, увидели поворачивающих из-за угла людей в черном, начали разворачиваться в обратную сторону от испуга. На нас побежали силовики с криками «Лежать на***, твари е***». Когда легли на землю, нас начали бить дубинками, выкрикивая произвольно оскорбления. Били сильно и по всему телу, пару раз ударили берцами. Немного протащили по земле и взяли под руки, повели в автозак.

По словам парня, ему так сильно заломили руки, что голова упиралась в колени:

- В какой-то момент мне стало тяжело дышать, я попросил ослабить руки. В итоге начал хрипеть, где-то на пару секунд потерял сознание и очнулся от того, что меня бьют по пояснице дубинкой. Потом растянули, обыскали, кинули в автозак. Я все еще хрипел из-за сильной отдышки. Меня угрожали ударить шокером, если продолжу издавать звуки. Заметил, что у меня опухла рука и течет кровь из колена.

Посля снятия гипса у парня осталась гематома Фото: из личного архива

Парень говорит, что когда его привезли в Железнодорожный РОВД, пропустили через «коридор» силовиков, избивавших дубинками.

- Руку заломили еще больше, когда поднимали по лестнице, спрашивали, «кто тебе заплатил», «что делал на улице», и вне зависимости от ответа били по затылку. Затем бросили в спортзал к другим задержанным, приказали лечь «ёлкой». Там мне со всей силы наступили на спину дважды, я тогда подумал, что останусь инвалидом-колясочником навсегда. Было очень больно. Били между ног и ходили как по ковру. Подошел какой-то сотрудник, спросил мои данные, а на просьбу о «скорой» сказал, мол, заживет.

«НЕ МОГ ПОВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ»

Парень говорит, что его заставили подписать ложные показания, приговаривая: «Тебе «скорая» нужна? Она ждать не будет, подписывай».

- Рядом стояли трое силовиков, а инспектор по делам несовершеннолетних жаловалась, что «из-за нас, идиотов, она не видит детей ночами», попутно вкидывая рандомные оскорбления в мой адрес. Меня подняли, отвели зачем-то к сотруднику, который назвал меня наркоманом из-за того, что у меня глаза стеклянные. А на самом деле у меня тогда просто слезы на глаза наворачивались: я не мог поверить в то, что происходит, - вспоминает парень.

В итоге молодого человека забрала «скорая». В больнице диагностировали перелом руки, в моче нашли кровь. Анализы крови алкоголя и наркотиков не выявили.

- Почка левая болела, но, вроде прошло. Спина уже тоже не болит, но первое время даже лежать было больно. Рука на поправку идет, гипс сняли, осталась гематома. С матерью ездил снимать побои, писали заявление в СК. Но разбирательство, судя по всему, закончилось ничем.

Парня не судили, как и других задержанных на протестах несовершеннолетних. Однако его другу, тоже подростку, на днях пришла повестка - явиться на заседание комиссии по делам несовершеннолетних для рассмотрения протокола за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Заседание планируют провести в одном из колледжей.