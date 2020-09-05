Как прошел 5 сентября женский марш в Минске: фоторепортаж

5 сентября женский марш прошел в Минске
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Минске 5 сентября вновь прошла женская акция солидарности. У Комаровского рынка собралось около тысячи участниц, которые держали транспаранты, бело-красно-белые знамена и флаги разных стран Европы. Затем собравшиеся двинулись колонной в сторону площади Победы.
5 сентября женский марш прошел в Минске
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
По дороге люди присоединялись к шествию, которое длилось несколько часов и на подходе к площади Независимости насчитывало уже несколько тысяч человек. Между цирком и Дворцом профсоюзов начались задержания. Однако многотысячная колонна продолжила движение к Октябрьской площади по проспекту, сообщает БелаПАН.
В руках участницы марша заметили собачку
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Затем многие участники шествия разошлись, а часть из них оттеснили к Красному костелу, где в 19 часов началась святая Месса в интенции убитых и пострадавших во время акций протеста, а также за их семьи.
Некоторые несли англоязычные плакаты
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Силовики преграждали путь шествию
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В шествии участвовали несколько тысяч человек
Фото: Виктор ДРАЧЕВ