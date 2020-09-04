Финскому «Йокериту» засчитали техническое поражение за то, что команда не прилетела на матч с «Динамо»

Вечером 3 сентября КХЛ сообщила, что «Йокериту» засчитано техническое поражение. Фото: hcdinamo.by

Стартовый матч нового сезона чемпионата КХЛ (Открытый чемпионат России, где участвуют несколько иностранных команд) должен был начаться 3 сентября в 18.10 на «Минск-Арене».

Еще 30 августа ТАСС, со ссылкой на пресс-службу финского клуба, сообщил, что минское "Динамо" отказалось переносить игру по просьбе "Йокерита" на более поздний срок. Перенести матч они хотели из-за политической ситуации. В Хельсинки сообщили, что все идет к тому, что в Минск придется ехать.

31 августа минское "Динамо" уведомило Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о гарантиях безопасности для гостей.

Но фан-клуб «Йокерита» выступил с просьбой к клубу не приезжать в Минск. В противном случае - бойкот:

- Из-за ситуации в Беларуси и нарушений прав человека мы не можем согласиться на проведение матча в Минске, - заявили фанаты.

По предварительным планам «Йокерита», клуб должен был вылететь в Минск в день игры (обычно команды приезжают за день до матча), а после ее окончания улететь.

Но 3 сентября стало известно, что матч не состоится - «Йокерит» в Минск не вылетел. Минское «Динамо» подтвердило, что матч не состоится.

В соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ в случае неявки команды на клуб налагается штраф в размере 3 000 000 российских рублей (около 40 тысяч долларов). При этом команде засчитывается техническое поражение (0:5), и этот клуб обязан возместить команде соперника все возникшие убытки.

Вечером 3 сентября КХЛ сообщила, что «Йокериту» засчитано техническое поражение.

Глава фан-клуба «Йокерита» Роопе Рятю прокомментировал решение любимого клуба отказаться от поездки в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо», сообщает championat.com.

- Мы вздохнули с облегчением. Права человека победили. Победило правильное и хорошее. Есть более важные вещи, чем угроза потерять работу. Я горжусь командой, мы поддерживаем ее решение, - приводятся слова Рятю на сайте издания Yle.

Решение не лететь в столицу Беларуси на матч регулярного чемпионата КХЛ было принято игроками «Йокерита», а не руководством финского клуба. Об этом сообщает издание Jatkoaika:

- Причина такого решения - в многочисленных угрозах жизни, которые получали игроки «Йокерита» из Беларуси. Они опасались за собственную безопасность, - сообщается в статье на сайте издания.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сказала «Спорт-Экспрессу», что хоккей должен быть вне политики:

- Я всегда считал, что спорт вне политики, - заявил Третьяк «СЭ». - У «Йокерита» уже второй такой случай, они и на плей-офф отказались ехать. Но тогда они не полетели из-за коронавируса, это понятно. А политика - это другое дело. Считаю, что хоккей всегда как-то отходил от политики. Поэтому уже Континентальная хоккейная лига сама должна принимать решение по регламенту - как наказывать или не наказывать команду.

«Динамо» сообщило, что на матче ожидалось порядка 4625 болельщиков. В цифру входят владельцы абонементов, билетов и представители партнеров клуба. Деньги за билеты можно будет вернуть, рассматривается возможность компенсации бонуса владельцем абонементов.

Вечером, 3 сентября, генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков объяснил позицию минского клуба.

- Сегодня утром у нас был разговор с генеральным менеджером «Йокерита» Яри Курри и специалистом по безопасности клуба Вессой Вилкулой. С их слов они были обеспокоены огромным количеством угроз в адрес игроков, если те полетят в Минск, которые накануне вечером стали приходить спортсменам в социальных сетях.

Мы со своей стороны убеждали представителей «Йокерита», что проведение матча в Минске абсолютно безопасно. В разговоре от коллег не прозвучало, что «Йокерит» не полетит в Минск. Мы продолжали подготовку к матчу-открытию в Беларуси нового сезона лучшей хоккейной лиги Европы.

В обед мы получили информацию, что «Йокерит» не вылетел в Минск, после чего мы были на связи с КХЛ. Как нам стало известно, «Йокерит» провел внутрикомандное совещание, на котором было принято решение не лететь на матч.

Нам жаль, что сегодня в Минске не состоялось долгожданное открытие сезона Континентальной хоккейной лиги ведь «Динамо» со своей стороны гарантирует Лиге и всем клубам безопасность во время визита и участия команд в матчах КХЛ, проходящих в Минске.