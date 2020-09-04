Виктория Азаренко победила Арину Соболенко на US Open

По словам Виктории, в сравнении с прошлым сезоном она играет лучше. Фото: wtatennis.com / Getty Images

Матч второго раунда Открытого чемпионата США подарил нам противоборство 11-й ракетки мира 22-летней Арины Соболенко с 31-летней Викторией Азаренко, которая занимает 27-е место в рейтинге.

В прошлом году на US Open победу в трех сетах была сильней Арина. И вот год спустя Виктория взяла реванш, отдав сопернице всего четыре гейма.

- Уверенность приходит прежде, чем вы выиграете, - сказала Азаренко WTA после победы. - Если вы верите в себя и свою работу, вы уже уверены в себе, а результаты - это подтверждение вашего упорного труда.

Она отдала должное Арине.

- Я очень рада, что две белоруски показывают такой отличный теннис на самых больших площадках мира, поэтому я очень горжусь этим. Мне очень приятно делить корт с Ариной, я видела ее, когда она росла, и очень рада, что она играет очень хорошо. Когда вы сталкиваетесь с кем-то, вы хотите победить его, но это только на корте. В прошлом году она выиграла, так что в этом году мне пришлось играть лучше.

По словам Виктории, в сравнении с прошлым сезоном она играет лучше.

- Я избавилась от страха неудачи, который был действительно мощным для меня, чтобы прогрессировать… То, как я действую на корте, как подхожу к занятиям фитнесом, всему, что связано с моей работой, изменилось. Коронавирус был ужасной вещью, но он помог мне сделать паузу и проанализировать многие вещи… Я не могу продолжать пытаться войти в тот же самый круг, мол: О, вы были такими в 2012, 2013 годах. Нет, я даже не помню, как это было. Поэтому я знала, что мне нужно найти новые способы прогрессировать, быть счастливой на корте и продолжать двигаться вперед.