"Мы работали вбелую". Что происходит по делу минской IT-компании PandaDoc

Ведутся допросы, уточняются статусы, определяется мера пресечения: что сейчас происходил по делу минскую IT-компании PandaDoc/

Утром 2 августа в минский офис компании PandaDoc пришли с обыском сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Основатель компании Микита Микадо, который сейчас находится за границей, в своем видеообращении пояснил:

- Закрыли сотрудников в офисе, не выпускают. Не дают пользоваться телефонами. Требуют разлочить компьютеры, пугают и так далее. При этом у нескольких сотрудников сегодня дома был обыск дома, кого-то забрали, о местонахождении этих людей мы не знаем. Искать в нашем минском офисе нечего, потому что мы честная IT-компания и никогда ничего не нарушали. Работали, как говорится, в белую.

Чуть позже стало известно, что домой пришли к топ-менеджеру компании Виктору Кувшинову. Его супруга, Александра Дикан, сообщила, что ей позвонила няня ее детей и сказала, что к ним домой пришли четыре человека. Они забрали Виктора, взяли его ноутбук и уехали.

Виктор Кувшинов с супругой Александрой Дикан и ребенком.

Позже адвокат Кувшинова выяснил, что Виктор находится на допросе в Центральном управлении ДФР. К вечеру обыск в офисе компании закончился, но Виктора так и не отпустили.

- Сегодня мой адвокат узнал, что возбудили уголовное дело, а мой муж - подозреваемый по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса. Некоторые мои кошмары становятся правдой, - рассказала Александра Дикан.

Это статья «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». По ней грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Сейчас Виктор Кувшинов находится в ИВС на Окрестина. Как удалось узнать «Комсомолке» адвоката к нему пустили только 4 августа. Сейчас ведутся допросы, уточняются статусы каждого из задержанных – по некоторым данным их четверо. Определяется мера пресечения по каждому. Больше адвокаты рассказать ничего не смогли – они находятся под подпиской о неразглашении.

Официально ситуацию пока никто не комментирует.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что это за компания и почему к ней такое внимание со стороны проверяющих органов?

Компания PandaDoc основана в 2011 году. Ее головной офис находится в Сан-Франциско, но основной пул разработчиков расположен в Минске. Тут работают примерно 270 человек. Компания занимается разработками в сфере электронного документооборота.

Появились слухи о том, что интерес к компании со стороны проверяющих органов может быть вызван тем, что ее основатели после силовых разгонов акции протеста предложили финансовую помощь силовикам, которые «перейдут на сторону добра». Позже это предложение переросло в инициативу Protect Belarus, в которой работают около 20 человек. По словам инициаторов, за две недели они получили 425 заявок на помощь.

Вот как ситуацию прокомментировал сооснователь компании Сергей Борисюк:

- Пока мы разбираемся в ситуации, сразу могу заявить: инициатива по поддержке людей частная, к компании вообще никакого отношения не имеет. Никакие ни финансы, ни ресурсы, ни люди из компании в ней не задействованы. Мы не нарушали законодательство и проходили многочисленные аудиты. Как в РБ, так и за ее пределами. Есть информация, что проверяющие пришли за списками людей, обратившихся за помощью. Могу сэкономить время - это частная инициатива, сотрудники не участвовали, списков они не видели.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Айтишники вышли на акцию солидарности, на ней задержали «панду»

Вечером 2 августа к МКАДу в районе Парка высоких технологий вышло несколько сотен айтишников. Они держали в руках тематические плакаты. Некоторые были в костюмах панд. Примерно через час пришли сотрудники милиции - в форме и в штатском. Айтишники были вынуждены разойтись. О задержаниях ничего не сообщалось. Однако на следующий день одну «панду» все-таки задержали. Человек в костюме бамбукового медведя вышел на одиночный пикет к проспекту Независимости у станции метро «Уручье». Он стоял у края проезжей части и махал проезжающим машинам. Никаких транспарантов в его руках не было. Через некоторое время «панду» под руки увели люди в штатском.