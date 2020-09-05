«Выборы были проведены так, что они не вызывают доверия у граждан»: депутат парламента Валерий Воронецкий встретился с избирателями

Депутат Валерий Воронецкий: «Проведенные выборы не вызывают доверия у граждан». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 3 сентября в Минске во Дворце культуры у камвольного комбината прошла встреча депутата Валерия Воронецкого с избирателями. Корреспондент «КП» сходил на встречу и послушал, что говорил чиновник людям.

Зал вмещает 150 человек, но пришло больше – люди стояли по периметру зала и сидели в проходах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто такой Валерий Воронецкий?

Валерий Воронецкий - депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по международным делам. Его округ - «Свислочский», это Лошица и часть Серебрянки.

Воронецкий с отличием окончил БНТУ, потом аспирантуру, затем Дипломатическую академию МИДа России по специальности «Международные экономические отношения». Он кандидат экономических наук. Работал советником по вопросам внешней политики Администрации президента, советником посольства Беларуси в Бельгии, советником Представительства Беларуси при Европейских сообществах, начальником управления внешней политики Администрации президента, послом Беларуси в Словакии, Австрии и Хорватии, заместителем Министра иностранных дел и постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при ОБСЕ.

В августе эитого года, когда после выборов начались протесты, Воронецкий был единственным депутатом, который публично призвал власти дать правовую оценку фактам насилия против граждан и наказать виновных:

- Факты насилия, издевательств и истязаний известны из многочисленных обращений граждан, в том числе и к нам, депутатам. Полагаю, что по каждому обращению пострадавших граждан должна быть проведена надлежащая и тщательная проверка в соответствии с требованиями закона, и виновные должны быть привлечены к установленной законом ответственности. Ведь закон у нас - один для всех. И никому не дано право его нарушать!

Малый зал Дворца культуры не смог вместить всех желающих. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Речи об отзыве Воронецкого пока не идет»

Интересно, что с жителями своего округа Воронецкий согласился встретиться без бюрократических формальностей вроде сбора подписей. Инициативная группа просто связалась с депутатом, и он назначил день. Инициативные жители района подготовили ряд актуальных вопросов, собрали факты и аргументы в подкрепление, а также ряд требований к депутату.

- Хотим выяснить позицию депутата по этим вопросам и узнать, какая работа в интересующих нас вопросах была им уже проделана. Решение о запуске отзыва будет приниматься на основании результатов встречи, - заявили накануне встречи активисты.

Встречу назначили в малом зале Минского городского дворца культуры - это возле камвольного комбината. Зал вмещает 150 человек, но пришло больше - люди стояли по периметру зала и сидели в проходах. Встреча длилась больше трех часов.

Один из пострадавших рассказывает про зверства ОМОНа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Проведенные выборы не вызывают доверия у граждан»

Сперва депутат выступил со своим словом:

- К сожалению, абсолютное большинство людей разделяет такой подход, что выборы были проведены таким образом, что они не вызывают доверия у граждан, - заявил Воронецкий. - За это большая ответственность лежит на ЦИКе и в целом на власти, хотя Конституция ответственность за проведение выборов возлагает на ЦИК и практически наше законодательство не дает особых возможностей ни гражданам, ни наблюдателям для апелляций к ЦИКу по нарушениям. И это проблема нашего законодательства: в плане выборов оно должно быть кардинально изменено и должно соответствовать тем требованиям, которые предъявляются и международными организациями, а самое главное - нами с вами. Мы должны быть уверены в том, что наши голоса не украли и не сфальсифицированы. Мы имели право на то, чтобы возмутиться тем, как это процесс был организован. И люди имеют право на мирный протест - это очевидно (…) Я солидарен с тем, что люди имеют право свой протест вылить каким-то образом и показать государству, что мы не согласны. Потому что мы, народ - хозяин этой земли. К сожалению, вместо того чтобы с пониманием отнестись к этому и выйти на диалог с народом, власть продемонстрировала силу. Вопрос в том, что был пройден Рубикон - то есть та красная черта, за которую переходить нельзя. Потому что Конституция гарантирует нам, гражданам, уважение к нашим свободам, уважение к нашему достоинству, и категорические не допускать ни унижения нашего достоинства, ни насильственного отношения, тем более пыток. Когда мы получили доступ в интернет (речь идет о блокировках интернета после выборов. - Ред.) - мы увидели, насколько много фактов прямого беспредела творилось в отношении наших детей. Конечно, это не могло не вызвать соответствующей реакции. Поэтому я тогда публично, в той форме, в которой я мог это сделать, призвал государство прекратить раскручивать насилие (…) Мы сегодня видим, что происходило в отношении студенческих протестов, то что журналистов задерживают, невозможность въезда в страну архиепископа Кондрусевича - это все те вещи, которые не способствуют успокоению ситуации и установления диалога. Такого быть не должно.

Валерию Воронецкому показали фотографии избитых людей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На участок пришли 871 человек, а по протоколам проголосовало 1977: «Я не могу это объяснить»

Далее выступил Всеволод Орехов - он хотел стать членом комиссии, но его туда не пустили. После чего он стал наблюдателем на участке №15 в кинотеатре «Салют». В первый день по его данным на участок зашло 44 человека, а по протоколу проголосовало 148. На следующий день его не пустили даже в здание кинотеатра. Тогда наблюдатели начали считать всех людей, которые заходят в здание. По итогу пяти дней досрочного голосования наблюдатели насчитали 871 человека. А по протоколам проголосовали 1977 человек.

- Валерий, как такое возможно? - спросил он у депутата.

- Я не смогу объяснить это. Понятно, что происходило что-то не так, не по закону. Я вам ответа дать на это не могу. Вы там были, и не можете это объяснить. Я тем более. Как у нас принято, только суд может решить этот вопрос.

Зал взорвался смехом.

- Наверное, по этому случаю подавались жалобы…

- Конечно. Мы отправили жалобу в прокуратуру, оттуда все переправили в ЦИК, и дальше - точка, никакого ответа.

- Эта проблема привела к серьезным потрясениям для государства, и ее нужно решать в первую очередь парламенту. Чтобы такие вопросы больше не возникали.

Активисты передали депутату презентацию из 28 слайдов, где указаны нарушения по всему округу. Воронецкий пообещал сделать соответствующее обращение в ЦИК.

Собравшимся показали видео жестокого разгона протестующих. Некоторые зрители плакали. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Мы с властью живем в параллельных мирах»

Далее депутатам и собравшимся организаторы встречи вывели на проектор нарезку из видеокадров с избиениями.

- Такое ощущение, что мы с властью живем в параллельных мирах. Поэтому мы хотим вам показать то, что люди видят из окон своих квартир и автомобилей, - сказали организаторы встречи и запустили на большом экране видео.

- Если вы думаете, что это монтаж, мы пригласили настоящих людей, кто пострадал от насилия, - заметили присутствующие.

После этого выступили четверо людей, которые рассказали свои истории задержаний и избиений. Все они пережили весь ужас в автозаках и камерах на Окрестина.

Валерию Воронецкому показали фотографии избитых людей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Адвокат пострадавшего: «Подано больше тысячи заявлений об избиениях. Но уголовные дела не возбуждаются»

Затем слово взял адвокат одного из пострадавших.

- На самом деле сотрудники Следственного комитета практически везде детально фиксируют все факты пыток и издевательств. Скажу честно - рядовые сотрудники СК негодуют. Потому что заявления принимаются, а уголовные дела не возбуждаются.

По мнению адвоката, недостаточно возбудить уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

- У нас есть статья, которая в нашей стране еще никогда не работала. Эта статья 228 УК РБ «Преступление против мира и безопасности человечества» - в частности, пытки по политическим мотивам. И срока давности по этой статье нет. 95% задержанных, согласно статистике моей и моих коллег, - это случайные люди, которые не были на митинге. Всем им там задавался вопрос: «Сколько вам заплатили?», «Ну что, дождались перемен?» - в таком духе. То есть амбиции людей, которые применяли пытки, носили явно политических характер.

Также адвокат рассказал о том, что сейчас мнение общества такое: все, кто там работает, являются негодяями.

- Хочу вас заверить, что это не так. Но если не последует никакой реакции на факты пыток и избиений, люди будут вынуждены поверить, что это так, - заметил адвокат.

Он также рассказал, что по его данным по состоянию на конец августа только в Московский районный СК было подано свыше 400 заявлений. В Заводском районе по данным на 20 августа было подано свыше 300 заявлений.

- По моим предположениям количество таких фактов уже точно больше тысячи. Но не возбуждено ни одно дело.

Собравшимся показали видео жестокого разгона протестующих. Некоторые зрители плакали. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Выиграл ли Лукашенко выборы?»

Ближе к концу встречи вопросы к депутату обострились.

- Я вам сейчас озвучу три тезиса. И вы мне скажете: вы с ними согласны или нет? - сказал один из собравшихся. - Первый тезис: 9 августа Лукашенко проиграл выборы. Второй тезис: при помощи ЦИКа Лукашенко сфальсифицировал выборы и узурпировал власть. Третий тезис: при помощи своих псов-омоновцев, полностью подконтрольной судебной системы, при использовании подконтрольных СМИ Лукашенко собирается удерживать власть, не считаясь с мнением народа. Прошу!

После долгих аплодисментов Воронецкий сказал:

- По поводу первого тезиса: кто-то может сказать, каковы реальные результаты?

- Все могут сказать! - закричал зал.

- Я, как депутат, должен основываться на законе.

- Но закон не работает!

- Я с народом, я часть народа, законы должны работать. Я сказал, что мы подымем вопрос. Зачем меня провоцировать на гипотетические вещи? Я могу опираться только на факты.

- Вы не ответили на вопрос! Да или нет?

- Я не могу это утверждать. Белое или черное, за красных или за белых - жизнь многогранна. И я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, у нас много людей мыслит только таким образом: ты с нами или против нас? Нет однозначных ответов. Мир намного сложнее. И наша жизнь - не белая и не черная.

- Выиграл или проиграл? Только два варианта!

- Я вам сказал, что сегодня есть данные ЦИКа. Вы им верите?

- Нет, - ответил зал. - А вы?

- А я в самом начале сказал, что я не доверяю этим результатам, потому что слишком много нарушений, которые были зафиксированы. И их нужно рассматривать в установленном законом порядке. Но я не могу сказать сегодня о тех результатах, которые были реальными.

После этого часть людей потянулась к выходу.

- Да ничего он нам не скажет, - сказала одна из уходящих женщин.

- Сейчас в наших умах происходят кардинальные изменения. И то, что вся страна поднялась за своим права, говорит о том, что больше в тех условиях страна жить не будет. Люди стали другие и требуют нового отношения к себе. Сами вы изберете себе уже по своим законам и новый парламент, и нового президента, и определите, какая это будет страна. Я убежден, что это будет, и достаточно скоро. Потому что изменились мы, и это главное. Изменения начинаются с нас самих, - сказал в заключении встречи Валерий Воронецкий.

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