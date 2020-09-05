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«Выборы были проведены так, что они не вызывают доверия у граждан»: депутат парламента Валерий Воронецкий встретился с избирателями

Жители минской Лошицы и Серебрянки вызвали своего депутата на откровенный разговор
Геннадий МОЖЕЙКОГеннадий МОЖЕЙКО
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Депутат Валерий Воронецкий: «Проведенные выборы не вызывают доверия у граждан».

Депутат Валерий Воронецкий: «Проведенные выборы не вызывают доверия у граждан».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 3 сентября в Минске во Дворце культуры у камвольного комбината прошла встреча депутата Валерия Воронецкого с избирателями. Корреспондент «КП» сходил на встречу и послушал, что говорил чиновник людям.

Зал вмещает 150 человек, но пришло больше – люди стояли по периметру зала и сидели в проходах.

Зал вмещает 150 человек, но пришло больше – люди стояли по периметру зала и сидели в проходах.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто такой Валерий Воронецкий?

Валерий Воронецкий - депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по международным делам. Его округ - «Свислочский», это Лошица и часть Серебрянки.

Воронецкий с отличием окончил БНТУ, потом аспирантуру, затем Дипломатическую академию МИДа России по специальности «Международные экономические отношения». Он кандидат экономических наук. Работал советником по вопросам внешней политики Администрации президента, советником посольства Беларуси в Бельгии, советником Представительства Беларуси при Европейских сообществах, начальником управления внешней политики Администрации президента, послом Беларуси в Словакии, Австрии и Хорватии, заместителем Министра иностранных дел и постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при ОБСЕ.

В августе эитого года, когда после выборов начались протесты, Воронецкий был единственным депутатом, который публично призвал власти дать правовую оценку фактам насилия против граждан и наказать виновных:

- Факты насилия, издевательств и истязаний известны из многочисленных обращений граждан, в том числе и к нам, депутатам. Полагаю, что по каждому обращению пострадавших граждан должна быть проведена надлежащая и тщательная проверка в соответствии с требованиями закона, и виновные должны быть привлечены к установленной законом ответственности. Ведь закон у нас - один для всех. И никому не дано право его нарушать!

Малый зал Дворца культуры не смог вместить всех желающих.

Малый зал Дворца культуры не смог вместить всех желающих.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Речи об отзыве Воронецкого пока не идет»

Интересно, что с жителями своего округа Воронецкий согласился встретиться без бюрократических формальностей вроде сбора подписей. Инициативная группа просто связалась с депутатом, и он назначил день. Инициативные жители района подготовили ряд актуальных вопросов, собрали факты и аргументы в подкрепление, а также ряд требований к депутату.

- Хотим выяснить позицию депутата по этим вопросам и узнать, какая работа в интересующих нас вопросах была им уже проделана. Решение о запуске отзыва будет приниматься на основании результатов встречи, - заявили накануне встречи активисты.

Встречу назначили в малом зале Минского городского дворца культуры - это возле камвольного комбината. Зал вмещает 150 человек, но пришло больше - люди стояли по периметру зала и сидели в проходах. Встреча длилась больше трех часов.

Один из пострадавших рассказывает про зверства ОМОНа.

Один из пострадавших рассказывает про зверства ОМОНа.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Проведенные выборы не вызывают доверия у граждан»

Сперва депутат выступил со своим словом:

- К сожалению, абсолютное большинство людей разделяет такой подход, что выборы были проведены таким образом, что они не вызывают доверия у граждан, - заявил Воронецкий. - За это большая ответственность лежит на ЦИКе и в целом на власти, хотя Конституция ответственность за проведение выборов возлагает на ЦИК и практически наше законодательство не дает особых возможностей ни гражданам, ни наблюдателям для апелляций к ЦИКу по нарушениям. И это проблема нашего законодательства: в плане выборов оно должно быть кардинально изменено и должно соответствовать тем требованиям, которые предъявляются и международными организациями, а самое главное - нами с вами. Мы должны быть уверены в том, что наши голоса не украли и не сфальсифицированы. Мы имели право на то, чтобы возмутиться тем, как это процесс был организован. И люди имеют право на мирный протест - это очевидно (…) Я солидарен с тем, что люди имеют право свой протест вылить каким-то образом и показать государству, что мы не согласны. Потому что мы, народ - хозяин этой земли. К сожалению, вместо того чтобы с пониманием отнестись к этому и выйти на диалог с народом, власть продемонстрировала силу. Вопрос в том, что был пройден Рубикон - то есть та красная черта, за которую переходить нельзя. Потому что Конституция гарантирует нам, гражданам, уважение к нашим свободам, уважение к нашему достоинству, и категорические не допускать ни унижения нашего достоинства, ни насильственного отношения, тем более пыток. Когда мы получили доступ в интернет (речь идет о блокировках интернета после выборов. - Ред.) - мы увидели, насколько много фактов прямого беспредела творилось в отношении наших детей. Конечно, это не могло не вызвать соответствующей реакции. Поэтому я тогда публично, в той форме, в которой я мог это сделать, призвал государство прекратить раскручивать насилие (…) Мы сегодня видим, что происходило в отношении студенческих протестов, то что журналистов задерживают, невозможность въезда в страну архиепископа Кондрусевича - это все те вещи, которые не способствуют успокоению ситуации и установления диалога. Такого быть не должно.

Валерию Воронецкому показали фотографии избитых людей.

Валерию Воронецкому показали фотографии избитых людей.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На участок пришли 871 человек, а по протоколам проголосовало 1977: «Я не могу это объяснить»

Далее выступил Всеволод Орехов - он хотел стать членом комиссии, но его туда не пустили. После чего он стал наблюдателем на участке №15 в кинотеатре «Салют». В первый день по его данным на участок зашло 44 человека, а по протоколу проголосовало 148. На следующий день его не пустили даже в здание кинотеатра. Тогда наблюдатели начали считать всех людей, которые заходят в здание. По итогу пяти дней досрочного голосования наблюдатели насчитали 871 человека. А по протоколам проголосовали 1977 человек.

- Валерий, как такое возможно? - спросил он у депутата.

- Я не смогу объяснить это. Понятно, что происходило что-то не так, не по закону. Я вам ответа дать на это не могу. Вы там были, и не можете это объяснить. Я тем более. Как у нас принято, только суд может решить этот вопрос.

Зал взорвался смехом.

- Наверное, по этому случаю подавались жалобы…

- Конечно. Мы отправили жалобу в прокуратуру, оттуда все переправили в ЦИК, и дальше - точка, никакого ответа.

- Эта проблема привела к серьезным потрясениям для государства, и ее нужно решать в первую очередь парламенту. Чтобы такие вопросы больше не возникали.

Активисты передали депутату презентацию из 28 слайдов, где указаны нарушения по всему округу. Воронецкий пообещал сделать соответствующее обращение в ЦИК.

Собравшимся показали видео жестокого разгона протестующих. Некоторые зрители плакали.

Собравшимся показали видео жестокого разгона протестующих. Некоторые зрители плакали.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Мы с властью живем в параллельных мирах»

Далее депутатам и собравшимся организаторы встречи вывели на проектор нарезку из видеокадров с избиениями.

- Такое ощущение, что мы с властью живем в параллельных мирах. Поэтому мы хотим вам показать то, что люди видят из окон своих квартир и автомобилей, - сказали организаторы встречи и запустили на большом экране видео.

- Если вы думаете, что это монтаж, мы пригласили настоящих людей, кто пострадал от насилия, - заметили присутствующие.

После этого выступили четверо людей, которые рассказали свои истории задержаний и избиений. Все они пережили весь ужас в автозаках и камерах на Окрестина.

Валерию Воронецкому показали фотографии избитых людей.

Валерию Воронецкому показали фотографии избитых людей.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Адвокат пострадавшего: «Подано больше тысячи заявлений об избиениях. Но уголовные дела не возбуждаются»

Затем слово взял адвокат одного из пострадавших.

- На самом деле сотрудники Следственного комитета практически везде детально фиксируют все факты пыток и издевательств. Скажу честно - рядовые сотрудники СК негодуют. Потому что заявления принимаются, а уголовные дела не возбуждаются.

По мнению адвоката, недостаточно возбудить уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

- У нас есть статья, которая в нашей стране еще никогда не работала. Эта статья 228 УК РБ «Преступление против мира и безопасности человечества» - в частности, пытки по политическим мотивам. И срока давности по этой статье нет. 95% задержанных, согласно статистике моей и моих коллег, - это случайные люди, которые не были на митинге. Всем им там задавался вопрос: «Сколько вам заплатили?», «Ну что, дождались перемен?» - в таком духе. То есть амбиции людей, которые применяли пытки, носили явно политических характер.

Также адвокат рассказал о том, что сейчас мнение общества такое: все, кто там работает, являются негодяями.

- Хочу вас заверить, что это не так. Но если не последует никакой реакции на факты пыток и избиений, люди будут вынуждены поверить, что это так, - заметил адвокат.

Он также рассказал, что по его данным по состоянию на конец августа только в Московский районный СК было подано свыше 400 заявлений. В Заводском районе по данным на 20 августа было подано свыше 300 заявлений.

- По моим предположениям количество таких фактов уже точно больше тысячи. Но не возбуждено ни одно дело.

Собравшимся показали видео жестокого разгона протестующих. Некоторые зрители плакали.

Собравшимся показали видео жестокого разгона протестующих. Некоторые зрители плакали.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Выиграл ли Лукашенко выборы?»

Ближе к концу встречи вопросы к депутату обострились.

- Я вам сейчас озвучу три тезиса. И вы мне скажете: вы с ними согласны или нет? - сказал один из собравшихся. - Первый тезис: 9 августа Лукашенко проиграл выборы. Второй тезис: при помощи ЦИКа Лукашенко сфальсифицировал выборы и узурпировал власть. Третий тезис: при помощи своих псов-омоновцев, полностью подконтрольной судебной системы, при использовании подконтрольных СМИ Лукашенко собирается удерживать власть, не считаясь с мнением народа. Прошу!

После долгих аплодисментов Воронецкий сказал:

- По поводу первого тезиса: кто-то может сказать, каковы реальные результаты?

- Все могут сказать! - закричал зал.

- Я, как депутат, должен основываться на законе.

- Но закон не работает!

- Я с народом, я часть народа, законы должны работать. Я сказал, что мы подымем вопрос. Зачем меня провоцировать на гипотетические вещи? Я могу опираться только на факты.

- Вы не ответили на вопрос! Да или нет?

- Я не могу это утверждать. Белое или черное, за красных или за белых - жизнь многогранна. И я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, у нас много людей мыслит только таким образом: ты с нами или против нас? Нет однозначных ответов. Мир намного сложнее. И наша жизнь - не белая и не черная.

- Выиграл или проиграл? Только два варианта!

- Я вам сказал, что сегодня есть данные ЦИКа. Вы им верите?

- Нет, - ответил зал. - А вы?

- А я в самом начале сказал, что я не доверяю этим результатам, потому что слишком много нарушений, которые были зафиксированы. И их нужно рассматривать в установленном законом порядке. Но я не могу сказать сегодня о тех результатах, которые были реальными.

После этого часть людей потянулась к выходу.

- Да ничего он нам не скажет, - сказала одна из уходящих женщин.

- Сейчас в наших умах происходят кардинальные изменения. И то, что вся страна поднялась за своим права, говорит о том, что больше в тех условиях страна жить не будет. Люди стали другие и требуют нового отношения к себе. Сами вы изберете себе уже по своим законам и новый парламент, и нового президента, и определите, какая это будет страна. Я убежден, что это будет, и достаточно скоро. Потому что изменились мы, и это главное. Изменения начинаются с нас самих, - сказал в заключении встречи Валерий Воронецкий.

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