«Сейчас мы находимся в коллективной травме и расщеплении»: психолог - о переживаниях белорусов, норме и времени

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Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа, но с тех пор не было ни дня, чтобы белорусы не вышли на протесты. Насилие, увольнения, забастовки, задержания, митинги - многие из нас сейчас чувствуют бессилие, усталость и страх. В соцсетях люди то и дело делятся похожими переживаниями: "Не могу сосредоточиться на работе, нет продуктивности", "Постоянно испытываю тревогу за детей и родных", "Нервничаю, когда смотрю новости, но и не могу не смотреть"...

«Комсомолка» побеседовала с практикующим психологом Илоной Щербаковой о том, какая реакция на происходящие события нормальна и как сохранить устойчивость, когда кажется, что мир рушится.

«Дайте себе хотя бы 3 месяца после полной стабилизации обстановки»

- Последние две недели стали для некоторых переломными. Люди теряют работу, прекращают общаться с близкими, у которых другая точка зрения. Чувствуют отчаяние и беспомощность. Как эта ситуация изменила общество?

- Сейчас мы находимся в коллективной травме и расщеплении. Стадии переживания - отрицание, гнев, торг, ярость, апатия - варьируются и переходят друг в друга и обратно. В последние 10 дней в моей практике каждый человек говорит следующее:

- Я боюсь выходить из дома, со мной может что-то случиться, меня задержат, изобьют, покалечат; ко мне в дом через балкон или дверь могут ворваться люди в форме или без. В моей голове прокручиваются сценарии того, что может произойти со мной и моими близкими.

- Мне очень стыдно, что я не настолько смелый, как мои друзья.

- Я не могу работать, не могу сосредоточиться.

- Я мало и плохо сплю.

- Я перееду из этой страны, если ничего не изменится.

- Меня раздражают люди, которые делают вид, что ничего не происходит.

- У меня есть ссоры с близкими на политической почве.

- Я переживаю, что когда все закончится, нас могут отлавливать и наказывать за то, что мы публиковали или обсуждали в интернете. За то, что участвовали в мирных митингах.

- Если я просто иду по улице и вижу микроавтобус, мне становится страшно.

- Каждые 5 минут я читаю новостные каналы. Я уговариваю себя прекратить, но не могу.

Все описанные реакции - это форма нормальной реакции на ненормальную ситуацию. Не норма выглядит иначе. Чтобы эти эффекты полностью прошли, дайте себе хотя бы 3 месяца после полной стабилизации обстановки. Ожидать, что все будет как обычно, раньше этого срока - слишком поспешно, так не бывает.

Чтобы ощутить и прочувствовать происходящее на себе, не нужно быть пострадавшим или непосредственным участником событий. Вы можете даже жить в других странах, но следить за обстановкой и испытывать стресс Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Многие сейчас говорят о зависимости от новостей: регулярно читают, расстраиваются и снова читают. Испытывают информационную перегрузку. Как сохранить стабильность в новых условиях?

- Просмотр новостей - это образец того, как работает наш инстинкт самосохранения. Нам плохо от этой информации, мы не хотим следить за новостями, но и остановиться не можем. Потому что если в потенциально опасной ситуации пропустить важную информацию - это может дорого стоить. Скорее, это происходит на инстинктивном уровне и иногда вопреки воле. Конечно, информационная перегрузка приводит к стрессу, поэтому объем входящей информации нужно по возможности регулировать.

Как выбраться из этого круга? Коллективное бессознательное значительно больше и сильнее каждого индивида. Поэтому, когда вы начинаете мыслить категориями народа (справедливость, жестокость и т. д.), вас затягивает в водоворот бессилия и тревоги. Старайтесь выйти из этого уровня на индивидуальный: здесь из бессилия родятся небольшие, но действия, небольшая, но сила. Если каждый из нас сейчас позаботится о себе и по силам о ближних - мы уже сделаем очень много.

«Чтобы вы ни делали - этого было бы недостаточно, потому что не вы виноваты»

- Некоторые говорят, что чувствуют себя непродуктивными. Не могут сосредоточиться на работе. Не занимаются волонтерством, хотя могли бы, - и чувствуют за это вину. Почему так происходит и какой есть выход?

- Живой организм не может быть спокоен, если рядом есть возможная опасность. Это противоречит закону самосохранения. Если сегодня вы продолжаете функционировать, если читаете эту статью и можете хоть как-то работать, есть и спать - пока это все, чего можно от себя ожидать. Когда ситуация изменится и каждый человек убедится, что опасности больше нет, нет насилия, задержаний, преследования - тогда психика начнет успокаиваться. Сначала настороженно, потом увереннее - и так до полной реабилитации.

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Используйте способы саморегуляции, которые помогают лично вам. Это может быть любое воздействие на тело (спорт, баня, массаж), дыхательные практики, стихия (вода, воздух, огонь, земля). А также юмор, общение с близкими, детьми, животными, взаимодействие с природой, а для верующих - религия.

Чтобы ощутить и прочувствовать происходящее на себе, не нужно быть пострадавшим или непосредственным участником событий. Вы можете даже жить в других странах, но следить за обстановкой и испытывать стресс.

«Мне так стыдно перед теми, кто пострадал, я делаю недостаточно» - это комплекс вины выжившего, вид посттравматического расстройства. То есть человек испытывает вину за то, что ему удалось избежать несчастья, а родственники или друзья пострадали. Важно понимать, что вы не виноваты в страданиях людей! Вы делаете то, что можете в конкретный период времени, исходя из своих сил из своей личности.

Чтобы вы ни делали - этого было бы недостаточно, потому что не вы виноваты. Невозможно брать на себя ответственность за все происходящее в мире.

- Иногда люди говорят о том, что испытывают жалость к тому, кто ее не заслужил. К человеку, который раздражает и против кого они борются. И вдруг жалость - откуда она берется?

- «Сами виноваты, нечего было лезть» или как можно оправдывать жестокость объясняет стокгольмский синдром - симпатия жертвы к агрессору. Это неосознанная стратегия поведения, направленная на выживание. Под воздействием сильного переживания пострадавшие начинают сочувствовать своим агрессорам, оправдывать их действия и, в конечном счете, перенимают их идеи, считая свою жертву необходимой для достижения «общей» цели. Для запуска синдрома достаточно 3 условий:

- Психологическая травма, связанная с угрозой жизни;

- Отношения, в которых есть серьезная разница в силе и возможностях сторон;

- Сложности в том, чтобы покинуть эти отношения.

Синдром тесно связан с инстинктом самосохранения. Человек в страхе старается продемонстрировать послушание, логически оправдать действия агрессора, вызвать его одобрение и покровительство. Это форма защитной реакции психики.

Фото: unsplash.com

- Общество разделилось: одни освещают в соцсетях тему протестов и выражают свою позицию. Другие переживают в себе и ничего не публикуют. А третьи добавляют фото с комментариями «мой завтрак», «новый маникюр», «хорошо на рыбалке» и т. д. Почему это раздражает людей?

- Когда мы видим, что кто-то живет как ни в чем не бывало, возникает внутренний конфликт: если я так вовлечен и сопереживаю, а другой человек фотографирует свой маникюр или еду - между нами пропасть. Естественно, в такой ситуации может расти раздражение, потому что это опосредованное обесценивание наших переживаний и чувств. Что делать? Перестать на какое-то время следить за людьми, чья картина мира противоречит вашей. Не стоит упрекать и стыдить: у каждого человека своя скорость восприятия, свои индивидуальные травмы и количество ресурса.

Во-первых, то, что вы видите в поведении человека, - это всего лишь поверхность. Даже у психолога иногда требуется полгода, чтобы человек раскрылся и обнажил душу. А во-вторых, у каждого есть возможность выбрать свою позицию, даже если она вам остро неприятна.

- Какой совет вы бы дали семьям, где муж и жена находятся по разные стороны баррикад. Например, он поддерживает оппозицию, она - власть. Он увольняется, потому что не хочет работать в госструктуре, а она категорически против этого. Как сохранить мир в семье?

- На политической почве ссорятся мужья и жены, родители и дети, коллеги и лучшие друзья. В результате в то время, когда каждый из нас остро нуждается в поддержке и безопасном доме, мы еще больше отдаляемся друг от друга, превращая ситуацию в настоящее испытание.

Многие люди сегодня отрицают факты и ведут себя не соответствующе обстановке. Они уверены, что все вокруг просто преувеличивают. Но не спешите думать о человеке плохо. Отрицание - это одна из возможных реакций на стресс и травму, защитная реакция психики. Важно понимать, что она не характеризует человека, а говорит о том, что сейчас у него нет ресурса, чтобы переживать тревогу, ужас, боль. Каждому из нас нужно свое время для осознания.

Фото: unsplash.com

Если вы со стороны посмотрите, с какой силой и принципиальностью люди доказывают свое мнение, как легко переходят на крик, то заметите, что происходит смещение агрессии. Это значит, что злость, ярость и гнев, которые предназначены совсем для других объектов, направляются на тех, кто попался под руку. Человека настолько захлестывают эмоции, что он уже не способен распознать нормальное и чрезмерное давление в разговоре. И споры тогда воспринимаются как борьба за правду, как миссия.

Все, что происходит сейчас, когда-нибудь закончится. В ваших силах повлиять на то, чтобы вокруг не осталось «выжженной земли» и глубоких обид. Если вы предприняли попытки поговорить, но не увидели понимания, то лучший выход - замолчать, оставаясь на своей позиции. Не заводите беседы на острые темы с людьми, с которыми имеете разногласия - это очень энергозатратное занятие. Берегите силы.

- Что может помочь?

- Установите границы. Дом, отношения, переписка или семейные вечера - эти территории вне политических тем. Вы можете просто быть вместе, ужинать, обнимать друг друга и просто молчать, если ни о чем другом, кроме политики, думать и говорить вы не можете. Помните: вы близкие люди, и даже если сейчас кажется, что между вами пропасть, этот период закончится. Люди меняют свое мнение, меняются и события. Дайте себе и близким шанс.

- Оставайтесь в том окружении, которое вас наполняет: друзья, единомышленники. Не пытайтесь спасти мир, переубедив близких, не судите их: они действительно действуют и мыслят в рамках своих возможностей. Возможно, вы так и не придете к единству в политических взглядах, но это всего лишь одна грань жизни. Мы не должны быть одинаковыми: люди разных религий, взглядов, принципов могут жить вместе, любить и поддерживать друг друга. Главное - договориться, как обходиться со своими различиями.

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