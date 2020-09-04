«Обращались нормально. Но как теперь работать?»: журналисты «Комсомолки», TUT.BY и БелаПАН вышли на свободу с Окрестина

Журналисты, которые были задержаны во время выполнения редакционного задания, вышли на свободу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все шестеро задержанных 1 сентября журналистов я вышли на свободу из Центра изоляции правонарушений на Окрестина вечером 4 сентября. Напомним, это Мария Элешевич, Никита Недаверков (это псевдоним, настоящая фамилия Дуболеко. - Ред.) и Святослав Зоркий (Сергей Щеголев) из «Комсомолки», журналисты TUT.BY Алексей Судников и Надежда Калинина, фотограф «БелаПАН» Андрей Шавлюго. Журналистов объятиями и аплодисментами встречали коллеги, друзья, родные, просто небезразличные люди.

Вот такая группа поддержки встречала журналистов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На условия журналисты не жаловались, говорили, что обходились с ними вежливо, и плохо было только одно - их забирали для простой вроде бы проверки документов, а потом началось состояние неопределенности. Обещали, что все выяснят и отпустят, а потом оказалось, что впереди - ночь в РУВД, а следом - две ночи в изоляторе на Окрестина. И, конечно, суд, который признал журналистов не людьми, которые выполняют свою работу по сбору информации, а участниками акции.

Корреспондент «Комсомолки» Мария Элешевич рассказала, что после задержания была в информационном вакууме, почти ничего не знала, не понимала, что происходит. И адвокат, который пришел ее навестить в камере на Окрестина, был впечатлен ее печальным видом и решил поддержать, рассказал об акции в Минске в поддержку журналистов.

Суд Октябрьского района дважды рассматривал дела наших коллег. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Марии, во время судебного заседания ей было очень плохо слышно как адвоката, так и свидетелей. Ей пришлось даже переспрашивать решение суда в первый раз, когда его отправили на доработку, а во второй раз она не была уверена, что ей назначили трое суток ареста.

Видеооператор «Комсомолки» Никита Недаверков говорит:

- Усё карэктна было. Але я гэтыя дні думаў пра цану слова. Калі нас забіралі, то чалавек сказаў, што затрымлівае мяне для праверкі акрэдытацый. А на судзе сведка кажа, што забіралі як удзельнікаў. А таксама ўспаминаў аднаго чалавека, які сказаў не чапаць прэсу (фраза главы МВД Караева. - Ред.). Усе гэта супердзіўна.

Никита сказал, что будет советоваться с адвокатом, будет ли он оспаривать решение суда.

Журналистов, задержанных 1 сентября во время акций протеста, отпустили после трех суток ареста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фотограф «Комсомолки» Святослав Зоркий, выйдя из Окрестина, рассказал журналистам, что он в камере играл в шашки, сделанные из переданного шоколада и хлебного мякиша. Святослав явно не упал духом, но вопросы остались:

- Тяжело понять, как дальше работать, снимать? В ста метрах от протестующих, чтобы не быть в толпе? Или чтобы над тобой летал квадрокоптер и все записывал? И все равно, примут ли это как свидетельство, если снова суд? - недоумевает он.

Напомним, наших коллег задержали 1 сентября в 16.55. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первую ночь на Окрестина журналисты были по двое, потом их расселили, некоторые попали в отдельную камеру.

Фотограф «БелаПАН» Андрей Шавлюго рассказал, что в камере видел телеведущего Дениса Дудинского, которого осудили на 10 суток ареста. Он попал в ту камеру, из которой выходил Андрей. Настроение у него нормальное, попросил передать жене привет.

- Чувствует себя хорошо, продуктов хватает, - рассказал Андрей новости про Дудинского.

Дмитрия Кахно также видели на Окрестина, с ним было все в порядке.

Задержанные журналисты вышли с Окрестина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журналистов осудили на трое суток. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Освобожденных встречали объятиями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, 1 сентября милиция задержала журналистов на акции протеста для проверки аккредитации. Среди задержанных трое журналистов «Комсомолки» - Мария Элешевич, Святослав Зоркий и Никита Недоверков. Ночь они провели в здании РУВД, спали на составленных вместе стульях. В отношении журналистов были составлены протоколы по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Следующие две ночи они провели в ЦИП на Окрестина.

4 сентября состоялся суд. Против журналистов свидетельствовали сотрудники ОМОН в балаклавах и с измененными личными данными. Журналисты категорически отрицали, что участвовали в акции. Они говорили и подтверждали фотографиями и видеоматериалами, что выполняли свою работу. Тем не менее, суд признал всех журналистов, в том числе и троих журналистов «КП», виновными в том, что они участвовали в несанкционированной акции и назначил каждому трое суток ареста. Они уже истекли.

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