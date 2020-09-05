«Раньше люди брали мясо и ехали на шашлыки. А сейчас многие не на шашлыках, а на митингах»: что почем на с Комаровке

Утром на центральном рынке Минска еще не так много покупателей Фото: Виктор ПАЖИТОК

10 утра. Покупателей в крытом рынке пока меньше, чем продавцов. Одни готовят прилавки и выкладывают товар, а те, кто это уже сделал, высматривают покупателей и активно их зазывают.

Решаю начать с рядов, где торгуют свежим мясом. Понятно, что утром цены выше - скидки продавцы делают лишь к вечеру, чтобы по максимуму распродаться.

Ассортимент - впечатляет Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Подходите! Подходите! - зазывает женщина. - У нас эксклюзив: цесарки, куры домашние, утки, гуси. Печень есть - и куриная, и утиная, и гусиная - в среднем 40-45 рублей за кило. Продукты все фермерские, мясо без всяких этих, знаете, ГМО и красителей. Возьмите , например, кролика, стушите - это же прелесть что такое получится!

- Почем? – прицениваюсь к кролику.

- Крольчатина свежайшая, вам отдам за 17. Нет, даже за 15 отдам, берите!

- Ой, что вы там встали и стоите? - обращается ко мне колоритная дама-продавец, торгующая за прилавком напротив. - Цесарка и кролик - разве ж это эксклюзив? Я вас умоляю. Эксклюзив - это у меня.

Взгляд сам собой скачет от одного прилавка к другому. Надо признать, что второй прилавок впечатляет больше: может и не эксклюзив, но экзотика – точно: свиные уши – 4, 80, трахея - по 2 за кило, семенники - 4, 50, селезенка говяжья - по 2, рубец говяжий - 3, 40.

Признаюсь продавцам, что на Комаровке я по заданию редакции и, собственно, ничего покупать не планировал.

- Ай, ты же наш золотой, из «Комсомолочки»! Знаем, знаем, слышали, что станки печатные именно на ваших выпусках ломаются! У нас не ломается ничего - ни холодильники, ни весы, а тебе скидку сделаем, только реши уже, что тебе надо, - делают заманчивое предложение продавщицы.

За прилавками со свининой торгует Наталья. Интересуюсь ценами и продажами.

- Ой, какие продажи…Слабо, очень слабо последние месяцы, - сетует продавец. - Раньше в четверг-пятницу и выходные распродавались полностью. Молодежь, да и люди постарше, куда в субботу-воскресенье отдыхать ехали? Правильно, на шашлыки. Закупали по килограмма три-четыре мяса и вперед, на природу. А сейчас где многие выходные проводят? На митингах и шествиях. Не до шашлыков на природе. Поэтому покупатели сейчас на пересчет. Сбрасывать цену мы начинаем с самого утра - только купите! Товар-то отличный!

- Значит, смотрите: шея -11-12 рублей за килограмм, крестец 8 - 8,50, грудинка мясная - можно и на засолку и на поджарку - всего 7, 50. Даже и за семь отдам. Окорок на кости - 6, 60, лопатка - еще дешевле: 6, 59, по такой же цене - буженина.

Поддаюсь на уговоры: беру чуть больше килограмма окорока (действительно, оказался отменным) и иду к выходу, ведущему на сезонный рынок.

На моем пути оказываются ряды с соленым салом, корейками и сыровялеными колбасами.

- Подходи, попробуй, просто пробуй, - зазывает продавец.

Мария - один из "ветеранов" торговли на Комаровке Фото: Виктор ПАЖИТОК

Уже понимаю, что без покупки не уйду, и делаю (ноги несут сами собой) шаг к прилавку Там - корейка (18 рублей за килограмм) и грудинка (по 16,90). Аромат тмина и чеснока сбивает с ног, кружит где-то под самой крышей Комаровки и возвращает на место.

- Пробуй, оцени! - протягивает мне продавец Мария (ее имя есть на бейдже) на кончике ножа тонкий кусочек мясной соленой грудинки На автомате беру, пробую.

- Еще? Дать хлеба, может? - сервис, что и говорить, высшего класса.

Мария рассказывает, что торгует грудинкой, салом и прочими «прысмаками» больше 20 лет.

- Я ветеран Комаровки, дольше меня здесь работает только баба Нина, вон она, в платке, - Мария указывает на женщину, которая стоит за прилавком в противоположном ряду. – Кто только не покупал у меня сало за столько лет! Постоянно приходит телеведущий Александр Серебрянников, например. И вот что-то в последнее время не видно его. Не знаете, работает он еще на телевидении? Там же, читала, многие поувольнялись. Ну да ладно, что берете?

Беру кило корейки, получаю еще кусочек колбасы («на пробу, чтобы вернулся») и иду на овощной рынок.

Дары осени в ассортименте Фото: Виктор ПАЖИТОК

Покупателей там тоже не много, а товар привычный, осенний. Картошка - от - 80 копеек до 3 рублей и выше в зависимости от сорта, товарного вида и размера. Продавцы говорят, что картошки на рынке пока не много - сезон сбора урожая сейчас в самом разгаре, так что скоро и выбор будет больше, и цены снизятся.

На прилавках есть огурцы от 2, 50 за килограмм, их тоже уже не так много, как летом. «Отходят уже огурчики, дешевле не будут», - говорят продавцы. А помидоров – бери не хочу, ценник стартует от 2,5 рубля.

Цены на грибы впечатляют Фото: Виктор ПАЖИТОК

Вижу, а вскоре и чувствую аромат лесных грибов.

- За мелкое ведерко прошу 20 рублей, за крупное - 25.

Рядом торгуют клубникой. За маленькое ведерко просят 15 рублей. Ведерки совсем небольшие, так что цены выходят просто атомными. Решаю, что обойдусь без грибов и клубники. Лучше возьму фруктов - выбрать есть из чего: яблоки (от 2 рублей), груши (в среднем, около 4 рублей), арбузы - по 1,99 за кило. Есть малина - 8, 50, голубика - 10-14 рублей за килограмм.

Отборная клубника в сентябре? Запросто! Фото: Виктор ПАЖИТОК

Вижу небольшую очередь - люди стоят за брусникой (ее пока продают на рынке всего два-три продавца).

Стоит брусника болотная 7,5 рубля за килограмм Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Берите нашу ягоду - целебная. Мы бруснику собираем и везем из далеких мест, болотистых, - говорит женщина-продавец. - Из Витебской области, национального парка «Браславские озера». В этом году много ягод. Люди по пять ведер за два-три часа собирают. Возьмут холщовый мешок огромный за спину, привяжут к плечам и идут на сбор. Потом сдают, пытаются заработать. Чем больше сейчас соберешь и сдашь, тем больше заработаешь, тем больше денег, чтобы зиму пережить. Для многих сбор ягод в сезон - основной доход. Другой работы нет, почти нет, а та, что есть - там же платят копейки, вот люди и ходят по лесам и болотам, - то ли мне, то в пространство рассказывает улыбчивая продавец.

Стоит брусника болотная 7,5 рубля за килограмм. Но легенда еще дороже. Потому беру и не с пустыми руками покидаю ряды Комаровки.

ЧТО ПОЧЕМ?

(Цена 1 кг)

Перец- от 3 рублей

Баклажан - от 1,99 рубля

Свекла - от 2 рублей

Морковь - от 1,5 рубля

Кукуруза сладкая - от 2 рублей

Шампиньоны свежие - от 4 рублей

Чеснок свежий - 9-12 рублей

Персик (Молдова) - от 2,8 рубля

Нектарин (Молдова) - от 3,8 рубля

Дыня (Узбекистан) - от 1,5 рубля

Капуста свежая - от 1,5 рубля

Голубика - от 17 рублей

Малина - от 8 рублей

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