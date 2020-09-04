Сборная Беларуси в Лиге наций стартовала с поражения от Албании

Сборная Беларуси в новом сезоне Лиги наций стартовала матчем с Албанией. Фото: abff.by

Сегодня, 4 сентября, сборная Беларуси стартовая в новом сезоне Лиги наций. Напомним, этот турнир УЕФА придумала как альтернативу товарищеским матчам национальных сборных. Но в этом турнире также разыгрываются квоты на чемпионаты мира и Европы.

Изначально сборные были разделены на дивизионы в зависимости от рейтинга (внутри дивизионов еще было деление на группы). В предыдущем (и дебютном) цикле Лиги наций наша команда заняла первое место в своей группе, благодаря чему получила возможность попасть на Евро-2020. Для этого надо было в марте обыграть сборную Грузии, а потом – победителя матча Македония – Косово. Но матчи были перенесены (как и Евро-2020) из-за пандемии коронавируса .

Теперь матч Грузия – Беларусь должен пройти в октябре. Пока же стартовал новый сезон Лиги наций. Наша сборная благодаря первому месту в своей группе в прошлом цикле поднялась из дивизиона D в дивизион C. Наши соперники по группе: Албания, Литва, Казахстан.

В матче Беларусь – Албания букмекеры оценивали шансы команд на победу почти одинаково. В пользу белорусов говорил тот факт, что у нас чемпионат в разгаре и не останавливался из-за коронавируса. У Албании большинство игроков выступают в чемпионатах, где сезон еще не начался.

По итогу на поле гости показали, что они не случайно играют в Италии, Испании и других рейтинговых чемпионатах: много ударов, простые, но эффективные решения в атаки. Подопечные Михаила Мархеля у чужих ворот толком и не запомнились каким-либо удачным действием.

Отметим, что матч прошел в Минске на стадион «Динамо» без зрителей (таково решение УЕФА).

Беларусь – Албания – 0:2

Голы: 0:1 – Цикалеши (23). 0:2 – Баре (78).

7 сентября сборная Беларуси в гостях сыграет с Казахстаном.