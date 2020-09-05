«Требуем восстановить в должности и прекратить давление»: В Бресте родители борются за директора школы, в которой на участке победила Тихановская

В Бресте уволена директор ясли-сад-начальная школа №10 Елена Буглаева. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Мы призваны учить и воспитывать детей. Работайте так, как говорит вам ваша совесть, – такое послание оставила уже бывшая директор ясли-сада-начальной школы №10 в Бресте Елена Буглаева. В пятницу 4 сентября был ее последний рабочий день.

Елена Буглаева возглавляла ясли-сад-начальную школу №10 с момента ее открытия в 2016 году.

Новость о том, что в ясли-саду-начальной школе №10, которую 4 года назад построили в Южном городке в Бресте, увольняются директор и завучи, облетела весь город. И неспроста. Во время президентских выборов здесь находился избирательный участок №87, который быстро прославился, как честный. На участке №87 выборы выиграла Светлана Тихановская: за нее, согласно протоколу комиссии, проголосовало 1155 человек, за Александра Лукашенко – 499. Директор Елена Буглаева была председателем участковой избирательной комиссии, ее заместитель Людмила Марчук – секретарем комиссии.

Завуч Людмила Марчук уволилась тоже.

– Я присутствовал при подсчете голосов. Все испорченные бюллетени попросил показать, замечаний не было. Была стопка за Лукашенко, стопка за Тихановскую – они отличались в разы. Я попросил и мне пролистали стопки – я видел, что там чужих нет. Я сидел лицом к столу, никто его попами не перекрывал. Все было полностью прозрачно, – рассказывает Леонид Краевский, который во время выборов был на этом участке наблюдателем.

Тот самый протокол. На участке, который располагался в начальной школе №10, победила Тихановская.

Кроме директора Елены Буглаевой уволились еще три заместителя: по учебной работе Людмила Марчук и по хозяйственной работе Жанна Залюбич.

– Я пришла сюда работать именно в команду к Елене Николаевне и Людмиле Петровне. Елена Николаевна – человек с большой буквы. С таким директором хочется работать. Я уволилась в знак солидарности с ней, – так комментирует свое увольнение Жанна Залюбич.

В субботу 5 сентября возмущенные этой новостью родители собрались у школы. Пришло несколько десятков человек – это те, кто убежден, что директора на самом деле вынудили уволиться. Пришли и учителя учебно-педагогического комплекса.

Около школы собралось несколько десятков человек - родители и жители микрорайона. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Мы ей сказали: «Вы очень сильная женщина». Мы верим, что ее ждет лучшее, это шаг вперед к тому, чего она заслуживает, и те, кто поддержал ее. Весь коллектив солидарен, все мы очень переживаем, – говорят о Елене Буглаевой учителя яслей-сада-начальной школы №10.

Они пока уходить из учреждения не намерены, но поговаривают о выходе из профсоюза. Нового руководителя УПК коллективу пока так и не представили.

– У нас было собрание. Коллектив весь рыдал сидел. Она, как всегда, вела себя достойно, нашла слова для каждого. Ее слова всегда были: «Все будет хорошо». Сказала, берегите здоровье, детей и моего ребенка – школу. И будьте всегда честными, поступайте по совести, – добавляют сотрудники начальной школы.

Сама Елена Буглаева на встречу с родителями и коллегами у порога школы не приехала.

Школа в микрорайоне Южный в Бресте из-за скандала с увольнением директора прославилась на всю страну. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Я с ней созванивался. Елена Николаевна находится на даче за городом, и завуч Людмила Петровна тоже. Я так понимаю, они немножко запуганы. Конечно, им приятно, что такая солидарность, поддержка, – пересказывает разговор с Еленой Буглаевой наблюдатель Леонид Краевский.

«Школа не для политики» – «А почему тогда выборы в школе?»

Родители собрались около школьного забора. Его увешали плакатами: «Верните нам директора», «Руки прочь от честных учителей и наших детей», «Кроме страха есть еще и достоинство». Рядом со школой стояли пару машин милиции. Один сотрудник в форме находился в толпе. Когда к родителям вышла представительница управления образования, он попросил ее выслушать.

– Директора никто не увольнял, – начала диалог замначальника управления образования администрации Московского района Бреста Оксана Гречаник.

Замначальника управления образования Оксана Гречаник вышла на диалог с родителями. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Неправда! Хватит врать! – перебили ее родители.

– Я попрошу вас снять с забора…

– Пусть пока повисит, мы потом снимем. Это наша гражданская позиция! Если надо, мы потом покрасим, это мы деньги собирали на краску! – парируют родители.

Такие плакаты родители вывесили на заборе школы. Фото: Оксана БРОВАЧ

Реплики представительницы управления образования о том, что директор написала заявление на увольнение сама, утонули в хоре возмущенных возгласов.

– Кто придет на ее место? Тех, кто не лоялен руководству этой страны, вы просто выдавливаете! – выкрикивает молодая женщина.

– Учреждение образования – вне политики, – отвечает на это Оксана Гречаник.

– Почему тогда выборы проходят в школе? Почему вы считаете голоса? – не отступают родители.

Родители не верят, что директор уволилась сама. Фото: Оксана БРОВАЧ

Прямо возле школы родители составили коллективное обращение в управление образования с требованием вернуть Елену Буглаеву на должность директора.

– Требуем восстановить в должности директора и заместителей директора и прекратить в отношении них всякое преследование и давление, – говорится в письме.

Его подписали больше 60 человек, и сбор подписей будет продолжаться все выходные.

«УВОЛЬНЕНИЕ ПО ЛИЧНЫМ ПРИЧИНАМ»

Позже к собравшимся вышла и начальник управления образования Московского района – Светлана Басакина:

– Я понимаю, по какому вопросу вы сегодня здесь, поэтому я приехала лично к вам. Елена Николаевна была у меня в середине августа вместе с завучем. Разговор шел о том, что Елена Николаевна имеет намерения написать заявление об уходе. Я долго разговаривала с ней, говорила, что прежде всего, надо успокоиться. Начнется учебный процесс, придут дети, родители. На что Елена Николаевна сказала, что да, она запустит учебный процесс – и будет писать заявление. Когда 2 числа (сентября – Ред.) она пришла второй раз ко мне, я опять с ней разговаривала. Елена Николаевна подтвердила свое намерение написать заявление по соглашению сторон.

Начальник управления образования Московского района Светлана Басакина. Фото: Оксана БРОВАЧ

Родители настаивают на том, что Елена Буглаева уволилась под давлением. Учителям и родителям известно о том, что сын уже бывшего директора, программист в одной известной компании в Бресте, после выборов был задержан на трое суток и получил 30 базовых штрафа. То же и с сыном завуча Людмилы Марчук – он тоже получил «сутки». Это и тот факт, что на участке в школе № 10 победила Светлана Тихановская, связывают с ее увольнением.

Александр Рогачук в своем телеграм-канале опубликовал заявление об увольнении Буглаевой.

– Елена Николаевна была назначена на должность директора с момента открытия данного учреждения образования 1 сентября 2016 года. За время работы проявила себя как умелый и ответственный руководитель. В августе она обратилась в управление по образованию с просьбой о прекращении трудовых отношений по личным причинам. Сожалею, что уходит такой грамотный руководитель – но это исключительно право самого человека принимать такие решения. Связано оно может быть в том числе и с переездом в другой город… – так прокомментировал скандальное увольнение председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

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