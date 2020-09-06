В Беларуси готовятся к задержке зарплат? Новый проект указа комментирует эксперт

В Беларуси готовятся к задержке зарплат? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самого текста документа в открытом доступе пока нет, его из собственных источников получило агентство Интерфакс. «В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы», - цитирует агентство текст готовящегося документа.

При этом сотрудник может не выходить на работу, но средний заработок за ним не сохранится. В это время работник может в полный день трудиться по совместительству.

О дате выплаты зарплаты наниматель должен будет сообщить не позже чем за два дня, и сделать это нужно с уведомлением о вручении. В таком случае работник должен выйти на работу не позднее следующего дня после выдачи зарплаты в полном объеме. В качестве компенсации работникам будут выплачивать 3% от оклада за каждый рабочий день задержки.

Однако приостанавливать работу можно будет не всегда, конкретный перечень случаев, когда и кому это делать нельзя, разработает правительство.

Также планируется ужесточить порядок работы гражданско-правовых договоров, самый распространенный из них - договор подряда. Нанимателям запретят заключать такие договоры, если в штате есть сотрудники, уже выполняющие такие функции. Кроме этого, нельзя будет одновременно заключать такие договоры с двумя или более гражданами на выполнение одинаковых работ. В случае нарушения данного требования нанимателю грозит штраф. О размере штрафа не сообщается.

А еще по новому документу департамент госинспекции труда Минтруда получит право получать от банков сведения о выплате зарплаты.

ОФИЦИАЛЬНО

Новость о еще не вышедшем указе на фоне пошатнувшейся из-за политического кризиса экономической ситуации в стране наводит на мысль о том, что власти готовятся к массовой задержке зарплат. Однако Минтруда заявляет, что это не так.

- Ссылаясь на то, что в подготовленном проекте затрагиваются вопросы защиты интересов работников в случае невыплаты им заработной платы, в отдельных публикациях делается вывод о том, что власти готовятся к возможным массовым задержкам выплаты заработных плат. Министерство труда и социальной защиты считает необходимым заявить, что такие выводы считаются надуманными и не соответствуют действительности, - заявило Минтруда на своем официальном сайте.

По информации ведомства, подготовка концептуальных основ документа началась еще в 2019 году. И его основная задача - создать дополнительные возможности для защиты прав работников.

В Минтруда подчеркивают, что документ носит комплексный характер и кроме выплаты зарплат регламентирует применение гражданско-правовых договоров, а также другие вопросы трудовых отношений.

Также в ведомстве отметили, что на данный момент документ находится «на этапе обсуждения с заинтересованными».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«В ближайшем будущем нет предпосылок для массовых задержек зарплат»

Стоит ли белорусам опасаться массовых задержек зарплат и что значит обсуждение такого документа в наше неспокойное время, «Комсомолке» пояснил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

- Угроза задержки зарплат в первую очередь есть для предприятий, которые и до этого находились в плохой форме, - считает эксперт - Особенно это касается убыточных госпредприятий, которые брали кредиты на выплаты зарплат. Мы видим, что сейчас методом поддержки курса рубля было выбрано зажатие ликвидности в национальной валюте. В связи с зажатием ликвидности у некоторых предприятий могут возникнуть трудности с выплатой зарплат.

Однако, по словам эксперта, в ближайшем будущем нет предпосылок для массовых задержек зарплат. И даже несмотря на то, что бюджет страны трещит по швам из-за налогового маневра, коронавируса и политического кризиса, в ближайшей перспективе деньги на зарплаты бюджетникам найдутся. А вот на отдаленную перспективу строить прогнозы в условиях нынешней ситуации не имеет смысла.

- Сам же указ довольно бездейственный и бесполезный. Во-первых, у нас в стране уже есть ответственность нанимателей за невыплаты зарплат. А во-вторых, непонятно, как этот закон подстегнет компании выплачивать зарплаты, если у них на это нет денег. Я бы воспринимал сам факт появления такого проекта как довольно негативную новость, потому что, как я это вижу, правительство понимает, что в экономике есть проблемы, но решает их какими-то странными методами, которые вряд ли помогут изменить ситуацию. Это то же самое, что пытаться потушить пожар, танцуя с бубном в надежде вызвать дождь. Ведь экономика в первую очередь будет страдать из-за политического кризиса, поэтому для решения текущих экономических проблем нужно выйти из политического кризиса. Хотелось бы увидеть, что правительство и президент понимают эти проблемы, что они готовы идти на диалог, имеют какой-то путь выхода из политического кризиса. Пока мы этого не видим, - заключил собеседник.

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