В Бресте несколько тысяч человек вышли на марш и гуляют по улицам города
Фото: Оксана БРОВАЧ
В Бресте в воскресенье 6 сентября люди снова вышли на протестное шествие. Около 14 часов стали собираться на улице Советской возле памятника 1000-летия Бреста. Там играла музыка из переносной колонки.
6 сентября люди снова вышли на протестное шествие.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Марш выдвинулся по Советской в сторону проспекта Машерова. На пересечении с проспектом возле РОВД наперерез колонне вышла милиция в шлемах и со щитами. Люди в черном остекли голову шествия. По неподтвержденной информации, задержаны пару десятков человек.
В Бресте несколько тысяч человек вышли на марш и гуляют по улицам города.
Фото: Оксана БРОВАЧ
- Хватали особенно сильно тех, кто был с флагом. Тех, кто был в первых рядах, отрезали, осталось несколько женщин и нас человек 6, и люди в черном нам сказали: "Вы без символики - валите отсюда быстро", - рассказывает студент, очевидец задержаний.
Во время задержании многие умудрялись терять свою обувь.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Тем не менее, шествие все равно продолжилось. Протестующие заняли проезжую часть. Около остановки "ЦУМ" к колонне подъехала машина ГАИ - в громкоговоритель правоохранители просили уйти с дороги. Протестующие с проезжей части не ушли, но позже самоорганизовались - освободили одну полосу для движения транспорта.
Протестующие вышли на акцию с плакатами и лозунгами.
Фото: Оксана БРОВАЧ
Силовики хватали тех, кто был с флагом.
Фото: Оксана БРОВАЧ
С кричалкой "На Восток!" многотысячная толпа двинулась прямо по Московской.