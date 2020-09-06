В Бресте несколько тысяч человек вышли на марш и гуляют по улицам города Фото: Оксана БРОВАЧ

В Бресте в воскресенье 6 сентября люди снова вышли на протестное шествие. Около 14 часов стали собираться на улице Советской возле памятника 1000-летия Бреста. Там играла музыка из переносной колонки.

6 сентября люди снова вышли на протестное шествие. Фото: Оксана БРОВАЧ

Марш выдвинулся по Советской в сторону проспекта Машерова. На пересечении с проспектом возле РОВД наперерез колонне вышла милиция в шлемах и со щитами. Люди в черном остекли голову шествия. По неподтвержденной информации, задержаны пару десятков человек.

В Бресте несколько тысяч человек вышли на марш и гуляют по улицам города. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Хватали особенно сильно тех, кто был с флагом. Тех, кто был в первых рядах, отрезали, осталось несколько женщин и нас человек 6, и люди в черном нам сказали: "Вы без символики - валите отсюда быстро", - рассказывает студент, очевидец задержаний.

Во время задержании многие умудрялись терять свою обувь. Фото: Оксана БРОВАЧ

Тем не менее, шествие все равно продолжилось. Протестующие заняли проезжую часть. Около остановки "ЦУМ" к колонне подъехала машина ГАИ - в громкоговоритель правоохранители просили уйти с дороги. Протестующие с проезжей части не ушли, но позже самоорганизовались - освободили одну полосу для движения транспорта.

Протестующие вышли на акцию с плакатами и лозунгами. Фото: Оксана БРОВАЧ

Силовики хватали тех, кто был с флагом. Фото: Оксана БРОВАЧ

С кричалкой "На Восток!" многотысячная толпа двинулась прямо по Московской.