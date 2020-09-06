Студенты иняза протестовали против насилия - их задержали в стенах вуза: что говорят ректор, родители, юрист

Задержанные студенты ждут встречи с ректором. Фото: Алла БЕЛУГА

Прошла первая неделя учебы в вузах, а студенческие протесты не утихают. Напомним, 1 сентября студенты крупнейших вузов вышли на мирные акции протеста против насилия в стране. В итоге приехали силовики и довольно жестко задержали демонстрантов. Минобразования отчитался, что 1 сентября силовики задержали 34 студента, которых в тот же день отпустили под поручительство ректоров. А 2 сентября, как сообщило МВД, задержали 24 демонстранта (в том числе 3 студента), а 16 человек отправили в изоляторы до суда.

4 сентября около 50 студентов МГЛУ, уведомив руководство университета, собрались в фойе, чтобы спеть гимн Французской Республики - «Марсельезу». После исполнения песни в вуз ворвались силовики в форме ОМОНа и в штатском и жестко задержали пятерых студентов. Их отвезли в РУВД и составили административные протоколы за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Как пояснила tut.by представитель МВД Ольга Чемоданова, задерживали студентов не ОМОН, а милиция. Однако очевидцы утверждают обратное.

- Задерживали в рамках административного процесса. Не за правонарушения сегодняшнего дня, а за совершенные ранее, - пояснила Чемоданова.

- У нас была большая перемена, я спустился вниз, чтобы посмотреть, что за акция будет. Рядом со мной стоял декан факультета межкультурных коммуникаций, - рассказывает Глеб, студент МГЛУ. - Акция проходила в фойе, снаружи никого не было, никаких цепей солидарности. Никаких признаков присутствия силовиков тоже не было. Студентов собралось не очень много, фойе заполнилось примерно на треть. Пели 2 - 3 минуты, потом проскандировали два лозунга - «Жыве Беларусь!» и «Далучайся!». Сразу после этого в фойе залетело от 10 до 20 сотрудников ОМОНа (это было написано на их форме) и с матом принялись хватать парней. Девушки попытались заступиться за парней, но их грубо отталкивали. Я стоял в полном шоке у гардероба, декан первые секунды тихо вел монолог сам с собой: «На каких основаниях их пропустили сюда?» Потом одна девушка начала вопить «Не надо!» - и декан бросился разнимать студентов. ОМОН кидался по 3 - 4 человека на одного студента и выносил их. Эти вторжения усилили негативные настроения не только среди студентов и преподавателей, но и среди родителей... Очень многие студенты в субботу не вышли на занятия, боялись за свою безопасность. Но нас вышли поддержать около десяти преподавателей, многие в своих аккаунтах выразили солидарность со студентами.

Родители: «За глупость и смирение моего поколения расплачиваются наши дети»

После задержаний 4 сентября у здания лингвистического университета собрались недовольные студенты, преподаватели и выпускники, приехал бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

- Я приехал поддержать вас и сказать, что понимаю, как страшно смотреть в лицо этому произволу, но если мы этого не сделаем, он будет с нами всю оставшуюся жизнь. Спасибо вам большое, мы вместе - и мы победим, - сказал он.

4 сентября студенты собрались в конференц-зале и потребовали встречи с руководством Фото: Алла БЕЛУГА

В этот же день на официальной странице МГЛУ в соцсетях появилось видеообращение ректора.

- Случившееся стало для нас крайне неожиданным, поскольку нам не было известно о прибытии сотрудников органов внутренних дел и их действиях, - говорит Наталья Баранова на видео. - Причины произошедшего органы внутренних дел объясняют тем, что в университете имела место несанкционированная акция. (…) В ходе исполнения песен мероприятие приобрело политизированный характер. Прозвучали лозунги, появилась негосударственная символика. А дальше произошло то, что произошло…

Применение силы против студентов спровоцировало еще больший всплеск негодования. В субботу, 5 сентября, к зданию университета снова пришли протестующие с флагами и плакатами и спели песню «Тры чарапахi». Теперь высказываться стали не только студенты, но их родители и преподаватели. Последние пришли с плакатами: «Мы учим студентов не для того, чтобы вы их били».

- Мы пока думаем, что делать дальше: бойкотировать занятия или уходить на дистанционное обучение, - рассказывает мать третьекурсницы университета Галина. - В обращение ректора никто не верит. Очевидно, видео было записано под давлением: женщина читает его по бумажке и без энтузиазма. Меня больше возмутила позиция проректора и охранников, которые спрятали голову в песок и просто отдали студентов силовикам, которых было по несколько на одного! Это же полный беспредел! Кто гарантирует мне, что завтра, когда моя дочь пойдет в вуз, ее не схватят и не увезут неизвестно куда в машине без номеров? По Конституции каждый имеет право выражать открыто и мирно свое мнение, и мне жаль, что нашим детям приходится делать это под страхом ареста. Жаль, что за глупость и смирение моего поколения расплачиваются наши дети.

ОФИЦИАЛЬНО

Минобразования: «Будут приняты дополнительные меры по укреплению режима безопасности»

Министр образования Игорь Карпенко в субботу поручил усилить меры безопасности учеников, преподавателей и работников учреждений образования. Для этого планируется:

- принять дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних в учреждения образования, а также иные меры по укреплению в них режима безопасности;

- организовать взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны и правопорядка, в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в учреждениях образования.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Могут ли отчислить из вуза за участие в протестах?

Ректор университета Наталья Баранова ранее в комментарии «Комсомолке» заверила, что отчислять студентов за их убеждения не будут.

- В соответствии со статьей 79 Кодекса об образовании, прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения образования осуществляется в следующих случаях: неуспеваемость по трем и более учебным предметам (дисциплинам); невыполнение индивидуального плана работы, за исключением некоторых лиц; неликвидация академической задолженности в установленные сроки; непрохождение итоговой аттестации без уважительных причин; длительное отсутствие (30 дней и более в учебном году) без уважительных причин на учебных занятиях; невнесение платы за обучение в сроки; систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей обучающимся, - объясняет юрист Дмитрий Лабазинский. - Как видно, просто за участие в протестах не отчисляют. Но, например, если студент пропустит 30 и более дней обучения в году из-за задержаний, это сделать можно. А если арест не обжалован, то это неуважительная причина отсутствия.

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