Марш 6 сентября в Минске: десятки тысяч протестующих, колючая проволока у Дворца независимости и БТРы в городе

В Минске на уже традиционную акцию протеста вышли десятки тысяч человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 6 сентября только в Минске на уже традиционную акцию протеста вышли десятки тысяч человек.

Уже с утра в сторону центра города ехали колонны военной техники: водометы, автозаки, машины с колючей проволокой. Две недели назад в центре Минска впервые появились БТРы. В прошлое воскресенье впервые задействовали гусеничные БМП. Новинка этого воскресенья - модифицированный БРДМ-2 с системой «Рубеж». Это бронированная разведывательно-дозорная машина. А проспект Независимости в районе ГУМа перекрыли силовики со щитами, на которых есть специальные полоски. По некоторым данным, это электроконтур. Если к нему прикоснуться - получишь удар током.

На улицы снова вышли несколько десятков тысяч человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Было увеличено число нарядов и военнослужащих. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пресс-службе МВД призвали не участвовать в несанкционированных акциях и предупредили о том, что милиция будет пресекать эти акции.

- Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города, - сказано в сообщении.

В пресс-службе МВД призвали не участвовать в несанкционированных акциях Фото: Павел МАРТИНЧИК

Задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Площадь Независимости оцепили со всех сторон. Колонны силовиков со щитами выстроились и в районе ГУМа на проспекте Независимости, рассказывали очевидцы. Турникеты установили и вокруг стелы на площади Победы, колючей проволокой оцепили площадку у стелы на проспекте Победителей. Вход и выход были закрыты на 5 станциях метро «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

Тем временем в середине дня люди с бело-красно-белыми флагами и транспарантами собирались в колонны в разных частях города и двигались в сторону центра. Люди скандировали «Жыве Беларусь!», «Отпускай!», «Армия с народом!». Где-то путь преграждали силовики, где-то проверяли рюкзаки, чтобы обеспечить безопасность, где-то люди шли вполне спокойно. Также очевидцы сообщают и о точечных задержаниях как в Минске, так и в Гродно. Мобильный оператор А1 предупредил о том, что мобильный интернет в Минске будет работать хуже по требованию властей.

В течение дня были перекрыты проспекты города. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Колонны людей с флагами и транспарантами собирались в своих районах и шли в центр города. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обычно протестные шествия начинаются ближе к полудню, длятся несколько часов, включают слияние колонн в городе и к вечеру мирно завершаются, участники расходятся по домам. Около 18 часов люди в Минске уже расходятся по домам. Пока известно как минимум о нескольких десятках задержанных, по некоторым данным, их уже больше сотни.

Протестующие вышли с лозунгами и плакатами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске протестующие растянули гигантский бело-красно-белый флаг. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марши солидарности прошли 6 сентября и в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске. Не обошлось без задержаний:

- Хватали особенно сильно тех, кто был с флагом. Тех, кто был в первых рядах, отрезали, осталось несколько женщин и нас человек 6, и люди в черном нам сказали: "Вы без символики - валите отсюда быстро", - рассказывает студент, очевидец задержаний в Бресте.

Белорусы показали всем, насколько они креативны. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Традиционная акция протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На акцию протеста вышли десятки тысяч человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так выглядит площадка у стелы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Колючей проволокой оцепили площадку у стелы на проспекте Победителей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестующие оставляи цветы на колючих проволоках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди скандировали «Жыве Беларусь!». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Путь преграждали силовики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В городе было увеличено число нарядов и военнослужащих. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди вели себя вполне спокойно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусы на акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как прошел 5 сентября женский марш в Минске: фоторепортаж

Колонна численностью в несколько тысяч человек прошла по центру столицы (Читать далее)