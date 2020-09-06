В Витебске протесты идут "партизанскими тропами"

В Витебске 6 сентября прошел марш протеста. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Витебске 6 сентября на мирный протест вышли около пятисот человек. Число протестующих постоянно менялось - кто-то присоединялся к колонне, кто-то покидал ее. В отдельные моменты количество людей приближалось к тысяче.

В колонне в разное время собиралось до тысячи селовек. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

За некоторое время до начала акции и в самом ее начале сообщалось о точечных задержаниях. Так, на улице Ленина задержали молодого человека, который шел с бчб-флагом на плечах, находившихся рядом с ним людей не трогали.

Силовики вытесняли колонну из центра города и с крупных улиц, перекрывая движение - поперек тротуара выстраивались в несколько рядов сотрудники милиции, подъезжали автобусы и "микрики" с силовиками. Так, перекрыли проспект Фрунзе, потом колонну не пустили на улицу Ленина. Люди пошли по небольшой аллее на улице Богдана Хмельницкого на улицу Правды.

Люди показывали силовикам таблички с надписями "Мамы вами не гордятся". Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В колонне идет много молодежи в белых халатах. Люди кричат: «Верым, можам, пераможам!», «Это наш город!», «Сам ты крыса!».

Колонна стихийно меняла направление движения, перебегая на противоположную часть дороги, кто-то предлагал идти дворами. В какой-то момент действительно пришлось идти дворами, обходя кордоны силовиков. Когда силовики выходили из автобусов и приближались к колонне, люди становились в сцепки, кричали: «Один за всех и все за одного!». Люди сами вычисляли в своих рядах провокаторов.

Протестующих выдавливали с центральных улиц, они шли по спальным микрорайонам. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Осторожнее с вон тем мужчиной в маске, он махал руками перед лицом милиционера, едва не ударил его. Это провокатор! – передают друг другу в толпе.

На улице Правды начались задержания - силовики начали ловить людей, протестующие пытались не дать никого увести. Кричали: «Отпускай!», "Нет фашизму!". Нескольких человек задержали.

Импровизированный флаг из белой и красной одежды на балконе по пути колонны. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Через какое-то время милиционеры ушли и до Московского проспекта сопровождали колонну, медленно следуя за ней в автобусах. Протестующие прошли по улице Правды и Смоленской. Время от времени кричали: «Витебск, выходи!». Жители спальных районов реагировали по-разному. Кто-то хлопал, выйдя из подъезда или стоя на балконе, или вывешивал импровизированные бчб-флаги. Но одна пожилая женщина окатила протестующих водой из кастрюли. В другом месте негатив выразили еще жестче:

-Рядом со мной упал и разорвался пакет, наполненный мочой, - рассказала Татьяна.- Пришлось бежать домой, сейчас перестирываю все вещи.

С Московского проспекта колонна дошла до костела Иисуса Милосердного. После этого люди разошлись.

Когда приближались сотрудники милиции, протестующие становились в сцепку и скандировали "Один за всех и все за одлного". Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Силовики перекрыли дорогу - протестующие готовятся "не отдавать своих", Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На улице Правды начались задержания. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Люди побежали туда, где силовики задерживали молодых людей, чтобы помешать этому. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Протестующие общаются с милиционерами. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Девушки кричат "Нет фашизму!". Фото: Наталья ПАРТОЛИНА