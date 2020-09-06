«Сколько стоит совесть?» В Гомеле 6 сентября прошло массовое мирное шествие

В Гомеле 6 сентября прошло массовое шествие Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Марш сторонников перемен, прошедший 6 сентября в Гомеле, стал, пожалуй, самым массовым с начала протестов в областном центре. Шествие из сотни человек стартовало от универмага, по дороге присоединялись люди, и уже в районе площади Ленина колонна, визуально, составляла несколько тысяч человек.

Многие пришли с красивыми художественными плакатами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С креативными плакатами и лозунгами колонна по тротуарам дошла до площади Ленина, которую накануне заняли ярмаркой. Демонстранты остановились возле театра, а на противоположной стороне дороге, на ярмарке, несколько человек запели гимн Беларуси, размахивая красно-зеленым флагом. В ответ приверженцы бело-красно-белого флага начали скандировать: «Собачку!», оппоненты - «За Батьку!», и так все вместе слились в одном порыве.

В Гомеле много красивых девушек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Шествие проследовало своим обычным маршрутом, и на проспекте Ленина растянулось уже на много сот метров - число участников еще прибавилось. Пройдя через вокзал и по проспекту Победы, колонна неожиданно направилась к центральному стадиону, где скоро должны были играть футбольные клубы «Гомель» и «Крумкачы».

Шествие растянулось на несколько сот метров Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дело в том, что власти решили провести матч без присутствия зрителей. Возможно, это связано с тем, что столичная команда недавно поддержала протестующих. Демонстранты заняли площадку перед стадионом, и, наверное, впервые в истории выразили массовую поддержку не только своей команде, но и сопернику.

Некоторые пришли сразу с двумя белорусскими флагами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Затем шествие вернулось на улицу Советскую и отправилось на исходную точку - к универмагу. Однако, опять же неожиданно, завернуло к зданию СИЗО. Там протестующие скандировали: «Выпускай!», «Сколько стоит совесть?», «Позор», «Свободу политзаключенным».

Гомельчане несли огромный бело-красно-белый флаг Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Милиция, как и раньше, только сопровождала шествие и фиксировала участников на видео. Пока известно лишь о точечных задержаниях, массового «хапуна» и противостояния с силовиками в Гомеле не было.

Некоторые держали в руках разную символику Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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